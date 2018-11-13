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Минчанка попросила сожителя поливать цветы, а тот ее обокрал

14.11.2018 17:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанка попросила сожителя поливать цветы, а тот ее обокрал
Фото из открытых источников

Жительница Минска обратилась в милицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег.

Оперативники установили, что в совершении преступления подозревается 47-летний минчанин.

Известно, что подозреваемый периодически проживал в квартире у потерпевшей. Уезжая, хозяйка оставляла мужчине ключи от квартиры и просила ухаживать за комнатными растениями.

Фигурант дела исправно поливал цветы. Но в один из дней нашел в квартире деньги, отправился в казино, где все проиграл. Чтобы отыграться, он вернулся за остальной суммой. Всего минчанин украл 4000 долларов и 2000 евро, пишет БЕЛТА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Фигурант дела исправно поливал цветы. Но в один из дней нашел в квартире деньги, отправился в казино, где все проиграл. Чтобы отыграться, он вернулся за остальной...
 
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