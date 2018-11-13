Историки нашли необычный древний портрет Христа

Это одно из древнейших его изображений и оно мало похоже на то, как обычно изображают Христа. Находку исследователи описали в статье в журнале Antiquity.













Хотя красный пигмент на стене крестильни в национальном парке Шивта, включающем в себя развалины древнего города, был обнаружен еще в 1920-е годы, качество изображения было настолько плохим, что оно до сих пор не привлекало внимания.





Крестильня относится к Южной церкви, построенной в 350 году н. э. Ученые заметили, что некоторые линии образуют глаз, совершенно случайно. Далее они изучили положение остальных линий и сделали грубый набросок изображения, которое когда-то было на стене — гладковыбритое лицо молодого человека с длинным носом и вьющимися волосами.





По мнению исследователей, древний художник изобразил Иисуса Христа в день его крещения. Вокруг были найдены и другие следы пигмента — вероятно, там были изображены прочие религиозные фигуры. В частности, ранее здесь было обнаружено изображение более взрослого Христа.