Банки финансируют экономику РБ за счет собственных ресурсов. А те - на пределе

До октября текущего года в банковской системе РБ наблюдался избыток ресурсов, что казалось довольно странным, так как приток рублевых средств населения и предприятий в банки был довольно скромным, а валютные средства вообще сокращались.





Но банки использовали средства, имеющиеся в финансовой системе, сокращая сделанные в прошлые годы вложения в ценные бумаги, выпущенные депозитными организациями, то есть Нацбанком, другими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.





Данные вложения за год сократились примерно на 3 млрд. рублей и составили на 1 октября 2018 года 2 048,1 млн. рублей. Этот процесс продолжался и в сентябре текущего года, когда данный параметр снизился по сравнению с августом на 356,4 млн. рублей (14,8%).





При таких темпах изъятия средств, данный ресурс уже скоро будет исчерпан, величина вложений и так уже кажется незначительной. Не исключено, что это стало одной из причин возникновения дефицита рублевой ликвидности в белорусских банках в октябре текущего года.





Выводимые из ценных бумаг финансовых организаций средства коммерческие банки отчасти направили на приобретение обязательств нефинансового сектора. А именно, вложения банков в долговые ценные бумаги белорусских субъектов хозяйствования увеличились за год на 818 млн. рублей, то есть на 44% — до 2 677,4 млн. рублей.









Довольно существенно выросла за год также величина вложений в долговые ценные бумаги центрального правительства: на 429,6 млн. рублей (7,7%) — до 6 024,8 млн. рублей. Однако данный рост может объясняться, в значительной степени, снижением курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро.





В то же время, вложения банков в долговые ценные бумаги местных органов самоуправления за год сократились на 159,9 млн. рублей (6%), составив на 1 октября 2018 года 2 492,9 млн. рублей.





Вложения коммерческих банков в акции выросли примерно на треть, то есть на 102,2 млн. рублей, достигнув 387,7 млн. рублей.