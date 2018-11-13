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Банки финансируют экономику РБ за счет собственных ресурсов. А те - на пределе

14.11.2018 17:23 — Разное | Партизан  
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Белорусские коммерческие банки (без учета Банка развития) за год сократили свои вложения в ценные бумаги депозитных организаций РБ примерно на 3 млрд. рублей (в 2,5 раза), что обеспечило их средствами для кредитования экономики и покупки ценных бумаг нефинансовых организаций.

До октября текущего года в банковской системе РБ наблюдался избыток ресурсов, что казалось довольно странным, так как приток рублевых средств населения и предприятий в банки был довольно скромным, а валютные средства вообще сокращались. 

Но банки использовали средства, имеющиеся в финансовой системе, сокращая сделанные в прошлые годы вложения в ценные бумаги, выпущенные депозитными организациями, то есть Нацбанком, другими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

Данные вложения за год сократились примерно на 3 млрд. рублей и составили на 1 октября 2018 года 2 048,1 млн. рублей. Этот процесс продолжался и в сентябре текущего года, когда данный параметр снизился по сравнению с августом на 356,4 млн. рублей (14,8%). 

При таких темпах изъятия средств, данный ресурс уже скоро будет исчерпан, величина вложений и так уже кажется незначительной. Не исключено, что это стало одной из причин возникновения дефицита рублевой ликвидности в белорусских банках в октябре текущего года.

Выводимые из ценных бумаг финансовых организаций средства коммерческие банки отчасти направили на приобретение обязательств нефинансового сектора. А именно, вложения банков в долговые ценные бумаги белорусских субъектов хозяйствования увеличились за год на 818 млн. рублей, то есть на 44% — до 2 677,4 млн. рублей.


Довольно существенно выросла за год также величина вложений в долговые ценные бумаги центрального правительства: на 429,6 млн. рублей (7,7%) — до 6 024,8 млн. рублей. Однако данный рост может объясняться, в значительной степени, снижением курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро.

В то же время, вложения банков в долговые ценные бумаги местных органов самоуправления за год сократились на 159,9 млн. рублей (6%), составив на 1 октября 2018 года 2 492,9 млн. рублей.

Вложения коммерческих банков в акции выросли примерно на треть, то есть на 102,2 млн. рублей, достигнув 387,7 млн. рублей.

 
 
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Белорусские коммерческие банки (без учета Банка развития) за год сократили свои вложения в ценные бумаги депозитных организаций РБ примерно на 3 млрд. рублей (в 2,5...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Полымя
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