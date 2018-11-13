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Девушки и Иран: как минчанки съездили в одну из самых закрытых стран мира

14.11.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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В ноябре две минчанки побывали в Иране и рассказали, как это было и что сделать тем, кто хочет повторить.

Девушки и Иран: как минчанки съездили в одну из самых закрытых стран мира
Площадь Азади (свободы) из окна такси
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Это я

Почему Иран? Логики мало: однажды ты впервые приезжаешь в мусульманский город (это был Стамбул) и понимаешь, что тебе не хватало сытных кебабов, сочных орнаментов мечетей и гулкого призыва на молитвы. В культурном смысле, конечно. После Турции я решила, что этот регион просто так не оставлю.

Что делать в Иране? Смотреть мечети, фотографироваться на фоне ковров и персидской вязи, щёлкать фисташки, искать привкус шафрана в каждом блюде, пить чай (кофе у них не очень), закупаться на базаре, говорить с людьми (порой опуская свой английский до уровня «Окей? Окей!»), разрешать им с собой сфотографироваться.
 
Иран — нефтяной и бедный, ведь нефть у них не берут. На 1000 долларов можно жить по-королевски. Если получится — потому что запрещены алкоголь, табак, кальян, мессенджеры и вообще как будто весь интернет. Говорят, в отношениях строго и лучше не прикасаться друг к другу на публике, а если вы неженаты, то селиться в отдельных номерах отелей. Мы это не проверяли, но в парках парочки вполне обнимались.

Есть дресс-код, инфляция, две валюты (одна древняя, существует только на словах и имеет на один ноль меньше официальной). Sim-карту иностранцам не продают, пятница — выходной. Зато работает VPN и изредка есть wi-fi — так и получается выживать. А все современные иранцы живут двойной жизнью.

Мы купили билеты сильно заранее, поэтому успели наслушаться, как это необычно — девушкам ехать в Иран. Пробыли всего четыре дня и не называем себя экспертами. Но поскольку регион ещё диковат, а подготовка всё еще не сводится к «покупаю билеты за 10 евро и укатываю», то, надеюсь, что кое-что полезное я смогу сказать.

Как добраться

Выгодно лететь из Москвы, Киева или Вильнюса. Из Минска летает «Белавиа» (синоним высоких цен), поэтому прямой перелёт мы не рассматривали. Выгодно — это до 150 евро. На распродаже Buta Airways мы нашли билет за 116 евро из Москвы с пересадкой в Баку. Позже видели, что из Вильнюса и Киева летают еще более дешёвые и порой прямые рейсы — около 80 евро в обе стороны.

Багажа в нашем тарифе не было. Вообще, даже ручной клади. По правилам, можно взять только небольшую сумочку. Ручная кладь и багаж стоят одинаково, поэтому мы купили место на 23 килограмма для двоих. Потратили 44 евро в обе стороны.

Многие рейсы — с пересадкой и неудобным временем, но мы добрались не утомительно. Но за сутки. Но не утомительно. Успели на часа три выбраться в Баку (пересадка 6 часов, и оно того стоило), а на обратном пути провели в аэропорту Баку 4 ночных часа. Аэропорт красивый и удобный, спать одно удовольствие. Пока я спала, подруга тестировала местный пивасик и интернет. Всё понравилось. Жаль, свободных (бесплатных!) спальных боксов не нашли.

Виза

Белорусам в Иран нужна виза. Это не так обидно, если знать, что для иранцев моя страна ещё сложнее, ведь их не коснулся безвизовый въезд.

Виза оформляется в посольстве (есть в Минске) или в аэропорту. Не в каждом, но большинство рейсов приведёт вас в тегеранский, и там это возможно. На этом опции не заканчиваются. Вы должны предоставить план поездки с бронями и/или приглашением от местных либо референс-код — это когда вы заранее подаёте свою анкету с планом поездки в МИД, её проверяют и выдают документ, что вы норм. И с ним вы уже подаётесь.

Я перерыла много источников, и баек было много — что иранское посольство в Минске неадекватное, что в аэропорту визу можно получать часами (попробуй выбери менее противный вариант), что агентства только сдирают деньги. Поверив всем и никому, мы сделали так:

1. Нашли компанию, которая за 2000 российских рублей сделает референс-код. Выбрали подачу в аэропорту.

2. Забронировали хостел на первую ночь и записали в анкете. Не рассчитывайте на привычные сайты аренды — в Иране они заблокированы. Скудный, но сносный выбор предлагает hostelsiniran.com.

Забегая вперед, такого обилия услуг, как в нашем хостеле, я не видела нигде раньше. Обмен валют, бронь билетов, гиды. Всё можно организовать на месте.

3. Бонус от моего предыдущего путешествия: написали контакты сестры иранца-каучсерфера, который принимал меня в Норвегии в сентябре. Она живет в Исфахане, втором по значимости городе Ирана. Вот так удачно я затестила знаменитое иранское гостеприимство — узнав о поездке, мой хост сразу же позвонил родным и пригласил меня к ним.

4. Ещё нюанс: иранское правительство не любит работников медиаиндустрии. А я журналист. Наивно полагая, что правда станет явью, я «завуалировалась» и подписалась редактором. Не делайте так. Соврите. 

В МИД сначала сказали, что, скорее всего, я не попаду в страну. По словам агентства, профессия ни при чем, ведь одиноких славянских девушек не особо пускают. Но изменив мою должность на «менеджер» и подав документ через «другой канал», всё получилось.

5. Купили страховку, которая действует именно на территории Ирана. Она стоила примерно $3 на двоих.

Виза выдаётся отдельным документом, штамп о въезде не ставится (но в Израиль я всё равно пока не спешу). Агентство сообщило, что виза будет стоить $90, поскольку она срочная. Но вышло наоборот: мы получили её быстро и за 25 евро, а русские, которые подавались без референс-кода, платили эти самые $90. Ждали они не менее часа.

Дресс-код (для девушек)
#1#
Вам понадобятся:

1. Платок. Его нужно надеть при выходе из самолета. Это не такой платок, как вы видите у строгих мусульманок — иранским девушкам позволено небрежно накинуть его вокруг головы.

2. Одежда, которая прикроет ноги до щиколотки и руки до локтя.

3. Кардиган или другая одежда, который прикроет вас хотя бы до бёдер. Вроде бы это правило только для тех, у кого одежда облегающая, но вообще так носят все.

3. Если платье скрывает ноги не до пола, лучше под него надеть леггинсы или даже штаны. Я приехала в платье в пол, но с вырезом — и администратор хостела рекомендовал ноги закрыть. Пришлось надевать джинсы.

Перемещения по стране

Иран большой, в два раза больше Турции. Много места занимают пустыни, но ездить можно пару недель. Ещё в самолете мы увидели, насколько бесконечен Тегеран (всё-таки около 14 миллионов жителей). Но ладно столица — когда мы ехали обратно, такие же бесконечные огни видели у небольшого города Кашан. Возможно, это огни провинций.

Если отели худо-бедно вы найдёте в интернете, то билеты на транспорт — нет. Обращайтесь в агентства или покупайте на месте, но день в день билетов может не быть.

Для наших четырех дней мы выбрали Тегеран и Исфахан. Это как Москва и Питер — столица и культурная столица. Вот как передвигаться между этими городами:

На автобусе. Пару долларов, около 6 часов, некоторые ходят через аэропорт. Говорят, это небывало удобные автобусы, где сиденья раскладываются почти горизонтально. Но график у нас был плотный, и я решила не рисковать, ведь важно было выспаться. Время прибытия не указано — иншалла, как говорится. По этой причине обратно в Тегеран мы тоже не взяли автобус.

На поезде. Около 7 часов за $4,5. Не знаю, есть ли у них плацкарт, но купе отменные. Мой друг-иранец выкупил для нас все четыре места за $18, и мы славно кайфанули: спальные места удобные, одеяла приятные, дают воду и пару пачек печенек. Сначала я стеснялась, что согласилась на все купе, но по факту обрадовалась — как бы иначе мы смогли лихо перебирать багаж и приводить себя в порядок?

На самолете. Это около $25. Полёт занимает час, но самолёт из Исфахана прилетает не в тот аэропорт Тегерана, откуда у вас, скорее всего, будет вылет.

На такси. Почувствуй себя rich bitch, отдавая из Исфахана до тегеранского аэропорта $20 (помним: Иран бедный и в нем много нефти). И это поездка на 5 часов. Её-то мы и выбрали на дорогу обратно и не пожалели.

Обмен валюты

Берите с собой только наличные — доллары или евро. Наши карты не принимают, хотя местные своими пользуются вовсю, даже на рынке.

Менять деньги можно в некоторых банках, в отелях и у менял на улице. Выгоднее на улице. У главной площади Исфахана расположена целая «биржа» — десятки менял, с которыми лучше торговаться. На курс в гугле ориентироваться не стоит: у нас он показал 42 тысяч риалов к доллару. Мы же ориентировались на 140 тысяч. Но курс меняется каждый день.

Тегеран

Про Тегеран говорят, что на него хватит дня. Нам хватило. Город бесконечный, и останавливают его только горы. Но эстетики мало — одинаковые улицы, простые здания.

Зелени тоже мало, всё-таки территория очень сухая. Красивые места сильно удалены друг от друга, и лучше передвигаться на такси. За минут 20 поездки мы отдавали пару долларов.

За день мы успели посетить...да, собственно, только обзорную башню Милад. Подняться на неё можно только группой, и это предполагает несколько этажей. Мы бы ушли намного раньше, но нам запретили. Почувствуй себя немножко в Северной Корее. Ещё увидели площадь Азади, а вот дворец Голестан к четырём был уже закрыт.

Прокатались на метро — да, тут есть женские вагоны. Мы не проверяли, что будет, если зайти к мужчинам, но говорят, что так тоже можно. Мы даже видели!

Зато достопримечательностями были мы сами — с нами фотографировались местные. Парень лет 19-ти закидал вопросами. А гуляют ли наши женщины по улицам? А сколько мы зарабатываем? А Беларусь — это страна первого мира? А кем там можно работать?

Позже он написал тонны сообщений в Telegram и извинился, что не смог пригласить домой, поскольку он из другого города. И отлайкал все наши 500+ постов в Инстаграм.

В 5 часов уже стемнело, и начался мордор: улицы плохо подсвечены, движение на дороге бешеное, повсюду грязно и шумно. Мы даже боялись перейти дорогу — никто не ориентируется на светофор. Однажды пришлось просить местного нас перевести.

Уютные места тоже найти нелегко. По вывескам неясно назначение помещения, по-английски говорят редко. Зашли выпить чай, а администратор так удивился, что стал кому-то звонить. Мы потом шутили, что спецслужбам. Подождали минут 10, ничего не поняли и ушли. Это тот самый случай, когда стоит идти в отели — там все цивильно, недорого и кухня традиционная. Даже местные нас потом туда водили.

Получив культурный шок, к ночи мы собрались в Исфахан.

Исфахан

Вначале мы даже не поняли, что прибыли. Из окна сплошная пустыня или странные поселения.

Проверили по карте: поезд остановился как будто в другом городе (как если бы это был Молодечно). Ан нет, это исфаханский вокзал, просто на отшибе. Мы направились к семье моего друга:

Мама не говорила по-английски, но бесконечно улыбалась, кормила нас и писала сообщения сыну в Норвегию: «Девочки холодно одеты, мало едят, у одной нет кроссовок....».

Накормив, она усадила нас на такси до главной площади Накш-э Джахан (площадь Имама), одной из самых крупных в мире. Мы приходили сюда каждый день — то на базар, то мечеть досмотреть. В комплексе 2 мечети и дворец, базар и разные кафе.

А на базаре — всё! Ковры (ну, конечно), керамика, специи, орехи, одежда. Он огромный, даже наша иранская знакомая терялась. Не стоит бояться, что базар находится в центре — цены тут честные, и даже местные сюда ходят.

Здесь мы познали прелести иранских цен. Штаны за доллар, туника за три. Каждый день мы что-то уносили в дом и надеялись, что багаж стерпит (спойлер: перевес был три кило). Торгуются продавцы не то чтобы с любовью. Но и смысла мало – зачем сбивать 20 центов? Ели тоже дёшево, причем брали порцию на двоих.

На базаре нас пригласили на чай в магазин ковров. Конечно, это такая работа — позвать туристов. Но мы разговорились, и продавец позвал нас в чайную на встречу с ребятами из Швейцарии.

Кроме площади и окрестностей, в Исфахане особо ничего нет. Есть армянский собор, но мы пришли поздно, и он был закрыт. Есть другая площадь, но она как площадь Имама, только попроще. Есть милые парки, по ним приятно гулять. Для тех, кто любит мечети, тоже можно просто теряться в городе. А еще мы нашли на карте реку, пришли и...

Реки нет. Как я узнала позже, ее русло повернули для орошения других территорий.

В общем, с нами фотографировались или просто здоровались, но никто не знакомился! Наверное, у них с этим строго. Или мы не в их вкусе. Я пошла в Tinder (тоже запрещенный). И быстро нашла толпу местных. Выбранный парень пришёл с другом, без намека на флирт, и показал, как на самом деле живёт иранская молодежь.

Мы попали на тусовщиков. Говорят, женятся поздно, секс на одну ночь «супер-изи», имеют алкогольных «дилеров» и легко могут достать марихуану. Мы посоветовали марихуану к нам не везти. Те удивились.

С собой у них был термос с водкой, а на айфонах — фото с недавней вечеринки, где все одеты не хуже, чем в наших клубах. Мы легко нашли место с кальяном, где наш знакомый заметил: «Платок можно снять». 

Для них нормально позвать в гости, и скоро мы ехали за новым кальяном и домашним вином. Заказали еду и водку — последнюю привезли быстрее. В гарем нас не забрали, но сфоткались. И мы благополучно вернулись домой.

Покупки и цены

За четыре дня я потратила около $150, подруга — около $100. Это постоянные такси (помните про $20 из одного города в другой), ночь в хостеле и поезд, две шмотки (одна из них $25) и много сувениров — коробка нуги, кило фисташек, 4 пакета фиников и так далее. Если и вы хотите посорить деньгами в Иране, то я вам помогу. Вот что стоит привезти:

1. Еду. Фисташки, финики, нуга, кристаллизованный сахар, пастила, орехи. Нуга продаётся в крутейшей коробочке, которая сама по себе должна стоить в два раза больше.

2. Текстиль. Скатерти, накидки на мебель или просто ткань. За 3,5 метра двусторонней прочной ткани я отдала $6, за скатерти — $3 и $12.

3. Ковры. Но они тут не копеечные. Зато если очень нужно, то вам отправят почтой.

4. Одежда. Простая или типично иранская, но за копейки. Для девушек полно удлиненных пальто, кардиганов, платьев. У нас такие женственные фасоны редко встретишь.

В общем, в следующий раз я вывезу из Ирана чемодан добра. И буду рада помочь всем, кто тоже хочет в Иран и(или) ищет попутчика.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В ноябре две минчанки побывали в Иране и рассказали, как это было и что сделать тем, кто хочет повторить.
 
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Клiч Радзiмы
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