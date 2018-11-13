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"Лукашенко очень болезненно относится к революциям"

14.11.2018 16:21 — Разное | Партизан  
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Между Минском и Ереваном возрастает напряжение.

"Лукашенко очень болезненно относится к революциям"
12 ноября, принимая посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова, Александр Лукашенко обсудил с дипломатом последнее заседание глав ОДКБ, которое прошло в Астане. При этом позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главы Армении: 

«Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?»

«Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести государств-членов. Естественно, эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ все еще существует необходимость в обсуждении подобных развитий. Это показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. 

И что касается этой ситуации (когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются внутренние проблемы этой организации – ред.), то должна отметить, что это, в конце концов, некорректно», – заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Напряжение между Минском и Ереваном из-за Азербайджана возрастает, и политолог Валерий Карбалевич не видит политического решения конфликта.

- Существует несколько конфликтных точек. Самая главная проблема заключается в том, что Беларусь поддерживает более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. Это проявляется и в объеме товарооборота, и в эффективности контактов – на следующей неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев снова собирается посетить Беларусь.

Беларусь продает Азербайджану оружие, причем такие современные системы, как РСЗО «Полонез»; все это происходит на фоне конфликта Азербайджана с Арменией, а Армения является в свою очередь членом ОДКБ. То есть, Беларусь поддерживает более тесные отношения с Азербайджаном, чем со своим союзником по ОДКБ. В этом заключается главный конфликт, который тянется уже давно.

А сейчас застарелый конфликт обострился двумя причинами. Во-первых, избранием генерального секретаря ОДКБ: Армения хочет заменить одного чиновника на другого, а другие страны (Беларусь и Казахстан) против, мол, раз Армения отзывает своего чиновника, значит, теряет право руководить ОДКБ, а по очереди место генсека достается Беларуси. 

Ситуация нестандартная, не предусмотрена уставом ОДКБ; Россия, судя по всему, пока занимает нейтральную позицию. 

На все проблемы накладывается и символический момент: сегодняшнее руководство Армении – результат "цветной" революции, Пашинян – человек, которого улица выдвинула в руководители страны. А Лукашенко очень болезненно относится к революциям, считает, что любая власть – сакральна, и любые попытки на нее претендовать – святотатство, кощунство, блюзнерство. 

Поэтому отношение к Пашиняну настороженное, что придает конфликту оттенок политического. 

Лукашенко действительно поступил некорректно, комментируя конфликт с Арменией азербайджанскому послу; Азербайджан не является членом ОДКБ, а потому обсуждать с ним ситуацию внутри организации не совсем корректно. А с другой стороны, Азербайджан – противник Армении. 

Двойная некорректность – вот что и возмутило МИД Армении.

- Надо понимать, конфликт внутри треугольника Армения-Азербайджан-Беларусь вышел на уровень ОДКБ?

- Армения не довольна не только Беларусью, но и Россией, которая также поставляет оружие Азербайджану; Армения недовольна тем же Казахстаном, который поддерживает достаточно тесные отношения с Азербайджаном. 

И вообще Армения недовольна ОДКБ, потому что ОДКБ вроде бы военно-политический союз, призванный защищать своих членов в случае угрозы, но ОДКБ не защищает Армению в конфликте с Азербайджаном. Так что Армения недовольно ОДКБ в целом, а Беларусь – только частный случай.

- Существует ли решение сложившейся ситуации?

- Если вы говорите про избрание генсека ОДКБ, то до конца года, думаю, на саммите в Санкт-Петербурге появится новый генсек, думаю, по дипломатическим каналам удастся урегулировать конфликт. Тем более, что вопрос этот не столько принципиальный, сколько имиджевый: генсек ОДКБ – не руководитель ОДКБ, а обычный исполнитель. 

А вот если говорить про недовольство Армении другими членами ОДКБ, которые ее не поддерживают, думаю, проблему эту вряд ли удастся решить. В основе конфликта лежат более глубокие, геополитические причины, которые не решаются чисто политическими способами.

 
 
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Между Минском и Ереваном возрастает напряжение.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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