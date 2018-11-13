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Белорусам начнут присылать SMS-сообщения с информацией о задолженностях
«Мы планируем более тесно сотрудничать с мобильными операторами. В частности, автодозвоном или SMS-рассылкой информировать должников о начале исполнительного производства», – сообщил Главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко во время международной конференции о развитии системы принудительного исполнения, цитирует
Мобильные операторы могут предоставить информацию, какие телефоны зарегистрированы на имя и фамилию человека, имеющего задолженность. На эти номера и будут приходить SMS-сообщения с информацией о задолженности.
Судебные приставы уже имеют доступ к электронным базам данных ряда государственных учреждений. В электронном виде уже запрашивается информация об имущественном положении, о месте получения доходов должника, о наличии у него счетов.
В скором времени среди учреждений, куда не нужно будет посылать письменные запросы, будет и милиция.
В перспективе планируется полностью перевести работу судебных исполнителей в электронный формат.
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Это может быть информация о начисленных, но не выплаченных штрафах ГАИ, штрафах за безбилетный проезд, переход в неположенном месте, распитие спиртных напитков.
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