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Белорусам начнут присылать SMS-сообщения с информацией о задолженностях

14.11.2018 17:01 — Разное | Myfin  
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Белорусам начнут присылать SMS-сообщения с информацией о задолженностях
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Мы планируем более тесно сотрудничать с мобильными операторами. В частности, автодозвоном или SMS-рассылкой информировать должников о начале исполнительного производства», – сообщил Главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко во время международной конференции о развитии системы принудительного исполнения, цитирует Sputnik.by.

Мобильные операторы могут предоставить информацию, какие телефоны зарегистрированы на имя и фамилию человека, имеющего задолженность. На эти номера и будут приходить SMS-сообщения с информацией о задолженности.

Судебные приставы уже имеют доступ к электронным базам данных ряда государственных учреждений. В электронном виде уже запрашивается информация об имущественном положении, о месте получения доходов должника, о наличии у него счетов.

В скором времени среди учреждений, куда не нужно будет посылать письменные запросы, будет и милиция.

В перспективе планируется полностью перевести работу судебных исполнителей в электронный формат.

 
 
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