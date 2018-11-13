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Каждый пятый. Белорусы стали платить за софт

14.11.2018 16:56 — Разное | Myfin  
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Каждый пятый. Белорусы стали платить за софт
фото: pixabay.com

По примерным оценкам, за приложения и сервисы платит каждый пятый белорус. Еще четверть населения приобретает товары в интернете, но не созрела делиться деньгами с разработчиками. Около половины белорусов и вовсе не совершают онлайн-покупки. Для сравнения, в Германии, Франции и Великобритании регулярно платят в интернете более 70% населения.

Отношение белорусов к платным программам стало меняться, что уже заметили компании-разработчики. Например, число пользователей расширенной версии CRM-системы «Битрикс24» за год выросло более чем в 2 раза. «Менталитет людей меняется. Если раньше они искали аргументы в пользу того, чтобы оставаться в бесплатной версии, то сейчас готовы идти дальше. Белорусы приходят к пониманию ценности новых возможностей, которые упрощают жизнь, экономят время и создают больший комфорт», – объяснила директор компании «1С-Битрикс» Полина Ганкович.

Эксперт объясняет тенденцию несколькими факторами – развитием рынка, ростом конкуренции и ослаблением теневого сектора (пиратского ПО). Кроме того, мировые онлайн-гиганты развивают сервисы с платным доступом и тем самым прививают среди пользователей практику подписок. Еще один фактор – упрощение механизма оплаты: любое приложение или сервис сейчас можно оплатить со смартфона.

Что интересно, белорусы, в отличие от европейцев, не станут сразу платить за приложение – сначала присматриваются. А через два-три месяца решают – достаточно ли им базовой версии или стоит заплатить за больший функционал. При этом, несмотря на рост числа «платников», аудитория бесплатных пользователей продуктов гораздо шире.

«Конечно, большинство пользователей продолжают работать с бесплатной версией «Битрикс24». Она позволяет вести CRM, получать аналитику, быстро создать контакт-центр и интернет-магазин – многим хватает ее функционала, – призналась Полина Ганкович. – В какой-то мере это «инвестиция в будущее»: ведь в последующем по мере роста и развития у пользователя может возникнуть потребность в дополнительном инструментарии. Но это происходит естественно – не надо никого подталкивать».

Быстрее всего приобщается к платным приложениям B2B-рынок. Среди самых активных – ритейлеры, особенно интернет-магазины, крупные производства и игроки сферы услуг, где много молодых бизнесменов возрастом до 35 лет. Кроме того, за IT-решения охотно платят компании с большим числом офисов и удаленных сотрудников, которыми нужно оперативно управлять.

 
 
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Белорусы начали активно платить за софт. Доля платных пользователей растет, стремясь к уровню европейских стран, облачные сервисы вытесняют коробочные версии, а...
 
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Клiч Радзiмы
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Лоевский край
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Полымя
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