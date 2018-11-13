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Интернет-магазин от А до Я: в Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

14.11.2018 16:17 — Разное | Myfin  
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Интернет-магазин от А до Я: в Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
бесплатный семинар по интернет-торговле: Интернет-магазин от А до Я

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

  • как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети
  • сколько зарабатывают жители Бреста на заказах из интернета
  • для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат
  • как организовать бухгалтерию и документооборот интернет-магазина
  • на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей
  • как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO
  • что такое колл-трекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Myfin.by, а также Управления торговли и услуг Брестского облисполкома.

На семинаре вас ждут:

  • аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле
  • личные консультации по бухгалтерии, онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению
  • ароматный кофе и вкусные закуски
  • приятная атмосфера и компания
  • розыгрыш полезных призов

Семинар состоится 22 ноября в рестоклубе “Цельсий” по адресу: пр. Машерова, 6А. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/brest.

 
Теги: Брест
 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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