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Интернет-магазин от А до Я: в Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:
Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Myfin.by, а также Управления торговли и услуг Брестского облисполкома.
На семинаре вас ждут:
Семинар состоится 22 ноября в рестоклубе “Цельсий” по адресу: пр. Машерова, 6А. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте
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22 ноября в рестоклубе ldquo;Цельсий rdquo; состоится бесплатный семинар по интернет-торговле ldquo;Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение rdquo;,...
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