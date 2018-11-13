Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка



Андрей Кобяков. Фото: government.gov.by

В начале октября Андрей Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка Беларуси по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Андрей Кобяков родился в 1960 году в Москве. С трех лет он живет в Беларуси.

В 1995 – 1998 годах Андрей Кобяков работал заместителем начальника Службы контроля Президента Беларуси, заместителем председателя Комитета государственного контроля, а также в 1998 году занимал пост президента Белорусского госконцерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

В 1998 – 2000 годах был председателем Комитета госконтроля, в 2000-го по 2001 год – первым заместителем премьер-министра Беларуси.

В 2001 – 2010 годах занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси. С июля 2002 по декабрь 2003 года был также министром экономики.