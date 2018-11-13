Беларусь участвует в крупнейшем нефтегазовом форуме в ОАЭ





Беларусь принимает участие в крупнейшей международной выставке нефтегазовой промышленности ADIPEC в ОАЭ, которая проходит по 15 ноября, сообщили в "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В нефтегазовом форуме в Абу-Даби принимает участие концерн "Белнефтехим" и его подведомственное предприятие ОАО "Полоцк-Стекловолокно" – один из ведущих производителей стекловолокна и продукции на его основе. На выставке ADIPEC "Полоцк-Стекловолокно" представляет высокотемпературные кремнеземные ткани и нити, устойчивые к воздействию температур более 1000°С, химических реагентов, кислот, щелочей и сплавов.

В экспозиции также представлены базальтовые ткани, обладающие высокой степенью прочности, звукоизоляции и термостойкости. Химические качества материала позволяют использовать базальтовые ткани в качестве термоизоляции при проведении сварочных работ, для изготовления огнезащитной одежды, в качестве теплоизоляции промышленного оборудования и др.

Кроме того, предприятие демонстрирует стеклонити, ровинги и рубленые волокна, защитные сварочные экраны и противопожарные полотнища. Организатором белорусской экспозиции на выставке ADIPEC является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БЕЛТА.