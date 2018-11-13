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Пресс-секретаря ОГП Красулину высылают из Беларуси

14.11.2018 17:05 — Разное | Интерфакс  
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Пресс-секретарь оппозиционной "Объединенной гражданской партии" (ОГП) Анна Красулина, имеющая гражданство России, получила уведомление о высылке из Беларуси "в интересах общественного порядка". Об этом она сообщила на пресс-конференции в Минске в среду.

"2 ноября 2018 года в адрес Московского РУВД г.Минска поступило сообщение (….), что есть основания для высылки гражданки РФ А.Красулиной из Республики Беларусь ", - зачитала она полученный в районном УВД документ.

Основанием для высылки стали участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и неоплаченный проезд в общественном транспорте (штраф за это был уплачен на месте).

Данные обстоятельства в соответствии с ч. 1 ст. 65 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" является основанием "для принятия в отношении Красулиной решения о высылке из Республики Беларусь в интересах общественного порядка", - говорилось в документе.

А.Красулина обязана уехать из Беларуси до 30 ноября. Срок высылки составляет 1 год.

Пресс-секретарь ОГП сообщила, что будет обжаловать данное решение, хотя и сомневается в  успехе.

А.Красулина живет в Беларуси с 2002 года. Ее муж и дети имеют белорусское гражданство. В Беларуси также в настоящее время проживают ее родители. "Все связи с Россией для меня практически оборвались", - отметила А.Красулина.

Политсовет ОГП в своем заявлении назвал эту высылку незаконной, политически мотивированной, нарушающей права человека и международные обязательства Беларуси, а учитывая разделение семьи – еще и "антигуманным и бесчеловечным поступком".

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь оппозиционной "Объединенной гражданской партии" (ОГП) Анна Красулина, имеющая гражданство России, получила уведомление о высылке из Беларуси "в...
 
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