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ХАМАС считает отставку главы Минобороны Израиля победой сектора Газа
Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому сопротивлению, сообщает турецкая газета "Сабах".
"Это политическая победа сектора Газа", - приводит газета официального представителя ХАМАС.
Ранее в среду министр обороны Израиля А.Либерман объявил об отставке, подчеркнув, что не согласен с введением режима перемирия с палестинцами и считает его уступкой террористам.
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Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому...
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