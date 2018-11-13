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ХАМАС считает отставку главы Минобороны Израиля победой сектора Газа

14.11.2018 16:45 — Разное | Интерфакс  
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Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому сопротивлению, сообщает турецкая газета "Сабах".

"Это политическая победа сектора Газа", - приводит газета официального представителя ХАМАС.

Ранее в среду министр обороны Израиля А.Либерман объявил об отставке, подчеркнув, что не согласен с введением режима перемирия с палестинцами и считает его уступкой террористам.

 
 
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Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому...
 
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