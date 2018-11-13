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Проект военной доктрины Союзного государства Беларуси и России будет рассмотрен на союзном Совмине - Рапота
Проект повестки дня заседания союзного Совмина Беларуси и России содержит порядка 30 вопросов, в том числе рассмотрение проекта военной доктрины.
“Несколько групп вопросов (в проекте повестки дня союзного Совмина - ИФ). Во-первых, бюджетные вопросы, Совмину предстоит одобрить проект бюджета на 2019 год, который еще предстоит согласовать парламентариям, а затем Высшему Госсовету принять”, - заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота журналистам в среду в Минске.
Также, продолжил он, предстоит рассмотреть проект Военной доктрины Союзного государства.
“Вопрос по роумингу обсуждаться будет (отмены роуминга в Союзном государстве - ИФ). Есть поручение наших президентов. Мы должны как минимум держать в курсе дела, как идет работа”, - добавил он.
“Есть также пару концепций. Есть вопросы развития машиностроительного комплекса, сельского хозяйства. Будут также обсуждаться итоги торгово-экономического сотрудничества. Возможно, будут рассмотрены итоги 9 месяцев”, - добавил госсекретарь.
По словам Г.Рапоты, всего проект повестки дня содержит порядка 30 вопросов.
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Проект военной доктрины Союзного государства Беларуси и России будет рассмотрен на союзном Совмине - Рапота
Проект повестки дня заседания союзного Совмина Беларуси и России содержит порядка 30 вопросов, в том числе рассмотрение проекта военной доктрины.
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