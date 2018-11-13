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В Витебске троллейбус занесло, он врезался в столб: пострадала пассажирка

14.11.2018 17:49 — Разное | Tut.by  
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На улице Терешковой в Витебске 14 ноября троллейбус врезался в столб. В ДТП пострадала пожилая пассажирка, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла около часа дня возле торгового центра «Эвиком»: водитель троллейбуса № 2 не справился с управлением и врезался на столб.

Пострадала 67-летняя пассажирка, женщина в момент аварии сидела. Кроме нее в салоне находились еще четыре пассажира.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована. Проводится проверка.


Фото: ГАИ
 
Теги: Витебск
 
 
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Пострадала 67-летняя пассажирка, женщина в момент аварии сидела.
 
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