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В Витебске троллейбус занесло, он врезался в столб: пострадала пассажирка
На улице Терешковой в Витебске 14 ноября троллейбус врезался в столб. В ДТП пострадала пожилая пассажирка,
Авария произошла около часа дня возле торгового центра «Эвиком»: водитель троллейбуса № 2 не справился с управлением и врезался на столб.
Пострадала 67-летняя пассажирка, женщина в момент аварии сидела. Кроме нее в салоне находились еще четыре пассажира.
Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована. Проводится проверка.
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Пострадала 67-летняя пассажирка, женщина в момент аварии сидела.
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