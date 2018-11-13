В Витебске троллейбус занесло, он врезался в столб: пострадала пассажирка

На улице Терешковой в Витебске 14 ноября троллейбус врезался в столб. В ДТП пострадала пожилая пассажирка, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла около часа дня возле торгового центра «Эвиком»: водитель троллейбуса № 2 не справился с управлением и врезался на столб.

Пострадала 67-летняя пассажирка, женщина в момент аварии сидела. Кроме нее в салоне находились еще четыре пассажира.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована. Проводится проверка.



Фото: ГАИ