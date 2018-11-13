"Назревает скандал": могилевских ИП загоняют на платные семинары

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С редакциейсвязался предприниматель, который сообщил о «принудиловке» со стороны государственного общественного объединения «Знание».На условиях анонимности бизнесмен рассказал, что местных индивидуальных предпринимателей загоняют на семинары, посвященные налоговым выплатам:— сказал бизнесмен.Он рассказал, что 14 ноября их вновь «загоняют силой на лекцию» [разговор состоялся 13 ноября, — прим.].Согласно программе, 14 ноября состоялся информационно-практический семинар по теме «Вопросы исчисления косвенных налогов и налога на доходы при осуществлении субъектами хозяйствования внешнеэкономической деятельности». Занятие проводили специалисты из налоговой инспекции.По телефону в обществе «Знание» вопрос о «принудиловке» восприняли с удивлением. Как сообщил правозащитник, который связался по контактному номеру, указанному в объявлении, там ему сказали, что посещение лекций-семинаров ОО «Знание» является добровольным.сообщили в «Знании».Белорусское общество «Знание» — государственное общественное объединение, которой своей целью ставит