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"Назревает скандал": могилевских ИП загоняют на платные семинары
Иллюстрация: nn.by
С редакцией
На условиях анонимности бизнесмен рассказал, что местных индивидуальных предпринимателей загоняют на семинары, посвященные налоговым выплатам:
— В области есть организация Белорусское общество «Знание». Оно занимается «ликвидацией безграмотности» в области налогового и иного законодательства. Так вот ИП и прочих коммерсантов она уже достала. За одно занятие в октябре и ноябре просит около пятидесяти рублей от слушателя. Я бы сказал, что назревает скандал, — сказал бизнесмен.
Он рассказал, что 14 ноября их вновь «загоняют силой на лекцию» [разговор состоялся 13 ноября, — прим.].
Согласно программе, 14 ноября состоялся информационно-практический семинар по теме «Вопросы исчисления косвенных налогов и налога на доходы при осуществлении субъектами хозяйствования внешнеэкономической деятельности». Занятие проводили специалисты из налоговой инспекции.
По телефону в обществе «Знание» вопрос о «принудиловке» восприняли с удивлением. Как сообщил правозащитник Александр Бураков, который связался по контактному номеру, указанному в объявлении, там ему сказали, что посещение лекций-семинаров ОО «Знание» является добровольным.
— Мы ждем на семинары только тех, кому интересна данная тема, — сообщили в «Знании».
Белорусское общество «Знание» — государственное общественное объединение, которой своей целью ставит «распространение научных знаний, усиление их влияния на развитие инновационного мышления и социальной активности граждан, утверждение здорового образа жизни, обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике Беларусь».
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Предприниматели возмущены "принудиловкой".
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