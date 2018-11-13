Путин уже выбрал преемника?



Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

«Нихон кэйдзай»

Просчеты властей этим не ограничились

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал вов время голосования на выборах главы региона. Фото: © ЛДПР

Снижение рейтинга из-за стереотипной манеры

Преемники президента Путина?

Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

На популярность президентав России падает тень. На это повлияли протесты россиян, вызванные пенсионной реформой, однако эксперты также отмечают пресыщение длительной властью, идет четвертый срок президента Путина. Предвидя постпутинский период, политологи пытаются предугадать преемника российского лидера.Для президента Путина, который пошел на свой последний, четвертый срок, региональные выборы, прошедшие в сентябре этого года, стали ударом. В ходе выборов губернаторов и глав регионов 9 сентября в Приморском и Хабаровском крае, а также других областях кандидаты от путинской партии «Единая Россия» не смогли победить в первом туре.В Приморском крае финальный тур губернаторских выборов прошел 16 сентября, через неделю после первого тура. Он состоялся сразу же после Восточного экономического форума, который с помпой прошел во Владивостоке и на котором присутствовали президент Путин, глава КНР, премьер-министр Япониии другие.Тем не менее кандидат от правящей партиистолкнулся с трудностями и в ходе финального тура. Даже после подсчета 98% голосов он серьезно уступал кандидату от Коммунистической партииВсе ожидали поражения Тарасенко, однако по результатам финального подсчета бюллетеней он неожиданно победил. Естественно, возникли подозрения в крупномасштабных нарушениях: добавление голосов во время подсчета и тому подобное.ЦИК уже не мог игнорировать этот скандал, поэтому председатель ЦИК РФбыла вынуждена заявить: «Если будут установлены нарушения, результаты будут аннулированы». В конечном итоге избирательный комитет Приморского края принял решение отменить результаты финального тура губернаторских выборов.В октябре 2017 года Тарасенко был назначен президентом Путиным исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Поскольку он был кандидатом от правящей партии, получившим благословление от самого президента, он должен был легко победить и официально стать губернатором, однако Тарасенко не только столкнулся с трудностями в ходе выборов, но и получил ярлык коррумпированного политика, инициировавшего нечестные выборы.Потерявший лицо президент Путин сразу же распорядился о смене кадров, чтобы снизить ущерб. Он отправил в отставку Тарасенко и назначил исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Повторные выборы губернатора Приморского края должны пройти 16 декабря. В этот раз от «Единой России» баллотироваться будет Кожемяко.Это касается не только Приморского края. В Хабаровском крае, а также во Владимирской области в ходе финального тура губернаторских выборов, прошедших 23 сентября, с трудностями столкнулись кандидаты от правящей партии. В конечном итоге губернатор Хабаровского краяпроиграл, представляющему ЛДПР.Во Владимирской области шла упорная борьба между действующим губернатороми кандидатом от ЛДПР, однако победу все же одержал последний. Более того, в республике Хакасия кандидат от «Единой России», занявший второе место в первом туре после претендента от Компартии, отказался от участия в финальном туре, что вызвало внушительный резонанс.Кроме того, в центре внимания оказались подозрения в нарушениях на выборах по всей стране. Например, в Хабаровском крае ходят слухи, что Шпорт предложил Фургалу должность в региональной администрации в обмен на отказ от участия в финальном туре выборов.Эксперты полагают, что пенсионная реформа, предложенная путинской администрацией, серьезно повлияла на поражение в регионах кандидатов от «Единой России». Правительство решило поднять пенсионный возраст для улучшения финансовой ситуации, однако это вызвало крайнее недовольство россиян, чего власти не ожидали. В результате «Единая Россия» в ходе региональных выборов столкнулась с отчаянным сопротивлением.Что касается пенсионной реформы, то в конце августа президент Путин предложил компромиссный вариант: поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, как это было указано в первоначальном проекте, однако для женщин увеличить его не до 63, а только до 60 лет.В конечном итоге парламент принял законопроект о пенсионной реформе в соответствии с корректировкой президента, а 3 октября Путин подписал этот законопроект. Закон вступил в силу по плану.Несмотря на это, нельзя говорить о том, что недовольство россиян, проявленное в ходе сентябрьских региональных выборов, стихло. Народная популярность Путина также значительно снизилась.По данным «Левада-центра» на октябрь 2018 года, рейтинг президента Путина упал до 66%. После аннексии украинского Крыма весной 2014 года президент Путин долгое время гордился высоким рейтингом, составлявшим более 80% и подтверждавшим образ сильного руководителя, возглавляющего «великую Россию». Тем не менее сейчас поддержка вернулась на уровень до присоединения Крыма.Помимо недовольства пенсионной реформой, причина снижения популярности Путина также заключается в постепенном углублении разочарования россиян стереотипной манерой управления власти, которая длится с 2000 года.Во время первого и второго срока администрация Путина обеспечила высокий экономический рост и социальную стабильность; во время третьего — центростремительную силу власти в основном за счет аннексии Крыма. На четвертом сроке экономика забуксовала. Дипломатия также зашла в тупик. Нет ярких политических мер, в связи с чем некоторые эксперты полагают, что правительство потеряет влияние еще до 2024 года, когда закончится его срок.Политологи уже начали размышлять на тему того, что будет после Путина.Естественно, нет экспертов, рисующих сценарий, при котором оппозиционные силы, воспользовавшись ростом народной критики пенсионной реформы, захватят власть. Россия уже прошла через социальный хаос, вызванный поспешными экономическими преобразованиями при администрации Ельцина. Рейтинг реформаторов составляет всего 1 — 2%. Более того, администрация Путина внесла различные ограничения в выборную систему, создав структуру, при которой оппозиция не может поднять голову.Поэтому подавляющее большинство экспертов полагают, что преемника будет определять президент Путин.— отмечает эксперт Центра политических технологийОдин из возможных сценариев — перед выборами в Госдуму в 2021 году преемник будет назначен новым премьер-министром, постепенно ему будут передаваться полномочия.Итак, кто же на данный момент является потенциальным преемником? По словам Макаркина, следует следить за губернатором Тульской областиВладимир Путин и Алексей Дюмин во время посещения Государственного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“».Он родился в августе 1972 года, работал в ФСО. В первый и второй сроки Путина служил в президентской охране. После этого занимал должность замминистра обороны. Впоследствии Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора Тульской области. В сентябре 2016 года Дюмин занял губернаторское кресло.говорит Макаркин.— также утверждает директор Центра политической информации. При этом по его словам, преемник должен будет соответствовать определенным условиям: глубокое доверие Путина; он должен быть выходцем из спецслужб, работать в руководстве государственных органов или крупных компаний, а также иметь опыт службы в региональной администрации.По мнению Мухина, на данный момент есть три кандидата. Губернатор Ярославской области, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийи губернатор Дюмин.отмечает Мухин.Миронов был замминистра МВД, после чего в 2016 году Путин назначил его губернатором Ярославской области. В сентябре 2017 года он официально стал губернатором. Зиничев также в 2016 году был назначен Путиным и. о. губернатора Калининградской области, однако через несколько месяцев он подал в отставку по личным причинам. Несмотря на это, президент тут же назначил его заместителем директора ФСБ. Более того, в мае 2018 года он стал министром по делам гражданской обороны.Эти три кандидата неизвестны на международной арене, однако по словам Мухина, российские СМИ уже начали пиарить их в качестве успешных политиков.Президенту Путину осталось пять с половиной лет. Проблема преемственности власти пока еще кажется далекой, однако эксперты уже обсуждают кандидатов. Это говорит о том, что уже начались подковерные тяжбы за место Путина.