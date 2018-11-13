Синоптики: дождь с мокрым снегом будут идти в Беларуси несколько дней

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Дожди и мокрый снег будут идти в ближайшие дни в республике, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.По данным синоптиков, в среду, 14 ноября, погоду в республике будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Днем будет облачно, ожидается дождь, мокрый снег и слабый гололед, местами осадки будут сильными. Температура воздуха после обеда будет составлять от -2°С по востоку до +9°С по западу Беларуси.рассказали в Белгидрометцентре.В ночные и утренние часы почти по всей стране, а днем - в отдельных районах будут идти дождь и снег, а местами будет отмечаться туман. В утренние часы после ночных осадков будет гололед. Ночная температура опустится - по востоку будет даже -3..-5°С, а днем в западных районах воздух прогреется до +6..+7°С.В пятницу будет суше: специалисты сообщили, что 16 ноября республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ждут, лишь местами будет туман, ночью и ранним утром - слабый гололед. Ночью будет от -5°С до +2°С (по востоку до -7°С), днем - от -2°С до +5°С.Согласно предварительным прогнозам на Gismeteo.by, в субботу в республике осадков не ожидается, в столице будет даже солнечно, днем до +3°С. В воскресенье, по информации на сегодня, возможны небольшие дожди, а дневная температура сохранится.