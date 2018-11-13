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Синоптики: дождь с мокрым снегом будут идти в Беларуси несколько дней

14.11.2018 17:30 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Виктор Толочко
В среду и четверг ожидаются осадки, а в пятницу будет суше - республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Дожди и мокрый снег будут идти в ближайшие дни в республике, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в среду, 14 ноября, погоду в республике будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Днем будет облачно, ожидается дождь, мокрый снег и слабый гололед, местами осадки будут сильными. Температура воздуха после обеда будет составлять от -2°С по востоку до +9°С по западу Беларуси.

"15 ноября погодные условия будут определять малоактивный фронтальный раздел и влажная неустойчивая воздушная масса", - рассказали в Белгидрометцентре.

В ночные и утренние часы почти по всей стране, а днем - в отдельных районах будут идти дождь и снег, а местами будет отмечаться туман. В утренние часы после ночных осадков будет гололед. Ночная температура опустится - по востоку будет даже -3..-5°С, а днем в западных районах воздух прогреется до +6..+7°С.

В пятницу будет суше: специалисты сообщили, что 16 ноября республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ждут, лишь местами будет туман, ночью и ранним утром - слабый гололед. Ночью будет от -5°С до +2°С (по востоку до -7°С), днем - от -2°С до +5°С.

Согласно предварительным прогнозам на Gismeteo.by, в субботу в республике осадков не ожидается, в столице будет даже солнечно, днем до +3°С. В воскресенье, по информации на сегодня, возможны небольшие дожди, а дневная температура сохранится.

 
 
Ссылка на источник 22
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В среду и четверг ожидаются осадки, а в пятницу будет суше.
 
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Полымя
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