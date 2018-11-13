|
"Все эти ЕАЭС, ОДКБ, СНГ строятся вокруг России и из желания что-то от нее получить"
Иллюстративное фото
Беларусь на следующей неделе с официальным визитом посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как заявил 12 ноября Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым, «у нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов, хотя, должен сказать, фундамент наших отношений набирает прочность».
Лукашенко четыре раза посещал Азербайджан с официальными визитами, столько же приезжал в Минск Алиев. В 2017 году товарооборот стран достиг 160 миллионов долларов, за неполный 2018-й превысил 330 миллионов.
Общность идеологическая и материальная
Координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников называет Азербайджан стратегическим партнером Беларуси на постсоветском пространстве.
«У нас и у них близкие по свой природе персоналистские режимы, лидеры двух стран имеют очень теплые личные отношения, конечно, это сказывается и на межгосударственных отношениях, - отметил Андрей Поротников в интервью Thinktanks.by. - Напомню, Азербайджан выручал Беларусь во времена, когда случались так называемые кассовые разрывы, то есть когда не было своих денег на погашение долгов за российский газ, мы перекредитовывались в Азербайджане на короткий промежуток времени».
Кроме того, «есть общность интересов, которая заключается в том, что все страны постсоветского пространства заинтересованы в сдерживании российского экспансионизма — и на этой почве у Минска и Баку тоже происходит сближение».
«Можно вспомнить 2016 год, когда Беларусь и Казахстан последовательно блокировали назначение представителя Армении руководителем ОДКБ. Это был понятный жест в адрес Баку, демонстрация того, что ОДКБ не станет инструментом Армении, российского союзника, в противостоянии Азербайджану, что Баку здесь нечего опасаться, что у него здесь есть надежные партнеры внутри организации», - сказал эксперт.
Раскол в ОДКБ
В разговоре с послом Гандиловым Лукашенко заявил, что Беларусь готова предложить своего кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ. Он подчеркнул, что согласно алфавитному порядку, этот пост должен занять именно представитель Беларуси.
Напомним, после отзыва Арменией своего представителя, привлекаемого к уголовной ответственности по обвинению в совершении тяжкого преступления, должность генсека ОДКБ оказалась вакантной.
«По итогу саммита 8 ноября произошел раскол организации — Армения придерживается позиции, что имеет право выдвинуть своего кандидата взамен отозванного. Беларусь, очевидно, при поддержке Казахстана и с молчаливого согласия России, выдвигает своего представителя на пост Генсека ОДКБ согласно схеме ротации в алфавитном порядке», - отмечается в обзоре Belarus Security Blog.
«Тут есть коллизия. По логике председательствует страна, ну отбыла персона неполный срок, то в принципе страна имеет право продолжить, мало ли какие обстоятельства могут быть у конкретного человека. Мне кажется здесь есть попытка унизить и ущемить Армению со стороны автократий бывшего СССР.
Четыре из шести стран ОДКБ — это либо открытые диктатуры, либо авторитарные режимы. Только Армению и — с большой натяжкой — Кыргызстан можно назвать странами с плюралистическими политическими режимом.
Думаю, события вокруг ОДКБ и председательства Армении — это просто демонстрация того, что ни одна революция не останется безнаказанной», - считает Андрей Поротников.
«Полонезы» в Баку
На прошедшей недавно в Минске встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности президент Армении Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко решение Беларуси продавать вооружение Азербайджану. Но подробностей разговора не сообщил.
«А какие подробности? Минск не откажется от сделок с Баку по «Полонезу». Тут нечего ждать. У меня нет никаких доказательств, но я наблюдаю не первый год за ситуацией, поэтому имею однозначное и глубокое убеждение, что проект создания реактивной системы залпового огня «Полонез» развивался за азербайджанские деньги.
Они давали деньги, мы давали производственную площадку, какие-то технологии, китайцы давали свои технологии, в итоге Беларусь и Азербайджан получили готовое изделие, которым могут пользоваться и ставить на вооружение.
В этом случае у Армении политически и юридически нет никаких возможностей для того, чтобы остановить сделку, потому что здесь Баку — не покупатель, Баку — компаньон. Условно говоря, Азербайджан получает свои дивиденды на вложения. И предполагать, что Минск «кинет» своего союзника — неоправданно. Никто на это не пойдет, ни одна власть, есть контракт и инвестиции», - сказал Андрей Поротников.
При этом Армения вместе с Беларусью входит в ЕАЭС и тоже вроде бы союзник Беларуси.
«У всех этих постсоветских интеграционных объединений нет общей ценностной базы. Какая база между Арменией и абсолютно диктаторским Таджикистаном? Многие члены таких объединений географически удалены и изолированы друг от друга, не у всех крепкие экономические связи.
Все эти ЕАЭС, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и прочие союзы строятся вокруг России и исходя из желания получить что-то от России, а не из желания взаимовыгодного сотрудничества или союзничества. И Россия это почувствовала, например, в 2015 году, когда Турция сбила российский самолет.
Единственная страна, поддержавшая Россию тогда в ОДКБ — это Армения. Тогда армянский министр заявил о единогласной поддержке России странами-участницами ОДКБ, но проходит пару дней — и идут опровержения, белорусское Минобороны заявляет, что не давало полномочий армянскому министру высказываться от имени Беларуси, Казахстан, Кыргызстан говорят примерно такое же, только таджики тогда отмолчались...
Это — показатель. Даже Россия не может призвать эту банку с пауками к порядку и дисциплине. Нет общего видения будущего у таких объединений. Тут можно говорить о том, что у Баку и Минска больше общих ценностей, чем у Минска и Еревана.
Идет выбор более близкого партнера по идеологии, по личным отношениям. К тому же, Армения — это маленькая экономика, Баку для Минска интереснее, в том числе и потому, что Минску интересна Турция, у которой ближайший союзник — Азербайджан. Все очевидно», - сказал Андрей Поротников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь на следующей неделе с посетит Ильхам Алиев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)