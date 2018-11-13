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Прогнозы на войну: скорее да, чем нет

14.11.2018 17:12 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Совет министров Беларуси постановлением от 13 ноября одобрил проект Военной доктрины Союзного государства, представленный Министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, Министерству обороны поручено внести в установленном порядке названный проект Военной доктрины на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.

Как белорусское руководство надеется сохранить имидж миротворца и третейского судьи, имея единую военную доктрину со страной, которую многие в мире считают агрессором, остается непонятным.

О том, что высшее военное руководство Беларуси и России готовит новую военную доктрину стало известно в конце прошлого года. Формально это объяснялось тем, что «в регионе произошли разительные изменения».

В прежней редакции Военной доктрины, принятой в 2001 году, кстати, говорилось: “В современных условиях угроза крупномасштабной агрессии против государств-участников значительно снизилась. Основная ставка противниками создаваемого Союзного государства делается на использование исторически сложившихся противоречий в отдельных регионах государств-участников, поддержку извне деструктивных политических сил, экстремистских националистических и сепаратистских движений, провоцирование внутренних конфликтов, втягивание государств-участников в конфликты по периметру их границ и ослабление экономики в локальных войнах и вооруженных конфликтах».

Однако, ситуация изменилась. Сейчас Россия сама втягивается в конфликты и провоцирует их, в том числе с помощью так называемых частных военных компаний. Это, кстати, должно найти отражение в документе. Во всяком случае, белорусский военный эксперт, кандидат социологических наук Александр Тихинский в одном из интервью заявлял, что «в новом проекте будут впервые упомянуты опасности, которые исходят от частных зарубежных военных компаний. Кроме того, из нее можно будет узнать об их деятельности, которая пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность страны со стороны отдельных организаций либо лиц». Как можно догадаться, имеются в виду не российские ЧВК, хотя для Беларуси этот вопрос очень актуален.

По сведениям того же источника, озвученным «Евразия-эксперт», «акцент в доктрине будет сделан на тенденциях, связанных с разработкой «цветных революций» и механизмов по изменению конституционного строя, нарушения территориальной целостности государства путем провоцирования внутренних вооруженных конфликтов. В доктрине также расширен перечень внутренних и внешних угроз. Соответственно расширен и перечень м которые будут предпринимать государства для обеспечения своей военной безопасности. Впервые изложена активная позиция по предотвращению военного конфликта путем принятия превентивных мер стратегического сдерживания».

Что касается новых «прогнозов на войну», то они такие: основную опасность для Союзного государства представляют спровоцированные внешними силами вооруженные конфликты и локальные войны, способные при определенных условиях перерасти в крупномасштабную (региональную) войну.

 
 
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Совет министров Беларуси постановлением от 13 ноября одобрил проект Военной доктрины Союзного государства.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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