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ОПЕК капитулировала перед американским сланцем

14.11.2018 17:09 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Попытка стран ОПЕК и России вернуться к увеличению добычи нефти после двух лет добровольных ограничений закончилась провалом.

Рекордное с 2015 года снижение нефтяных котировок - на 20 долларов за 5 недель - заставляет крупнейших нефтяных экспортеров снова сокращать производство и отказываться от доли на мировом рынке.

С 2019 года 24 страны, заключившие сделку ОПЕК+, могут сократить добычу еще на 1,4 млн баррелей в день.

Такой сценарий обсуждался в минувшие выходные на переговорах в Абу-Даби, рассказали Reuters делегаты встречи, которой руководили главы Минэнерго Саудовской Аравии и России Халед аль-Фалих и Александр Новак.

Де-факто речь идет о том, чтобы расширить сделку ОПЕК+ - первый скоординированный шаг добывающих стран более чем за 20 лет.

Хотя в июне страны-участницы соглашения приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, на деле они лишь отказались от перевыполнения соглашения, призванного убрать с рынка избыток и поднять доходы странам, критически зависимым от экспорта "черного золота".

Даже в октябре, после того как ОПЕК добавила на рынок 800 тысяч баррелей в день, а Россия - 400 тысяч баррелей, сделка ОПЕК+, по данным МЭА, выполнялась на 112%.

Дополнительное сокращение добычи приведет к тому, что изначальный нефтяной пакт будет исполняться на 177%, а суммарная добыча его участников окажется на 3,2 млн баррелей меньше уровня октября 2016 года.

Новый план еще предстоит согласовать с Россией и Ираном, сообщил источник Reuters. Тегеран, по его словам, в принципе не готов к каким-либо квотам, так как его добыча стремительно падает из-за санкций.

Хотя сделка ОПЕК+ изначально подавалась как большая победа, на деле картель "капитулирует" перед сланцевыми добытчиками из США, сказала Bloomberg Катрин Ричард глава Warwick Energy Group.

"Они признают, что не могут расти и не могут финансировать свои экономики при 40-50 долларов за баррель", - объясняет она.

С начала года под давлением администрации Дональда Трампа, потребовавшего "немедленно снизить цены", ОПЕК увеличила добычу с 32,2 до 32,9 млн баррелей в день. Производство в США тем временем увеличилось на 2 млн баррелей в сутки - на треть быстрее, чем растет мировой спрос (1,5 млн баррелей в день).

В 2019 году дисбаланс усилится: сланцевики выбросят на рынок еще 1,7 млн баррелей в день, тогда как мировой спрос станет больше лишь на 1,3 млн.

Уже ясно, что ОПЕК может лишь отсрочить неизбежное, стратег JP Morgan Asset Management Саманта Аззарело: "В долгосрочной перспективе цены пойдут вниз из-за избытка предложения. Технический прогресс впечатляет: (сланцевым) компаниям нужно куда меньше ресурсов, чтобы добывать все больше и больше".

 
 
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Попытка стран ОПЕК и России вернуться к увеличению добычи нефти закончилась провалом.
 
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