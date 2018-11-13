ОПЕК капитулировала перед американским сланцем

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Рекордное с 2015 года снижение нефтяных котировок - на 20 долларов за 5 недель - заставляет крупнейших нефтяных экспортеров снова сокращать производство и отказываться от доли на мировом рынке.С 2019 года 24 страны, заключившие сделку ОПЕК+, могут сократить добычу еще на 1,4 млн баррелей в день.Такой сценарий обсуждался в минувшие выходные на переговорах в Абу-Даби, рассказали Reuters делегаты встречи, которой руководили главы Минэнерго Саудовской Аравии и РоссииДе-факто речь идет о том, чтобы расширить сделку ОПЕК+ - первый скоординированный шаг добывающих стран более чем за 20 лет.Хотя в июне страны-участницы соглашения приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, на деле они лишь отказались от перевыполнения соглашения, призванного убрать с рынка избыток и поднять доходы странам, критически зависимым от экспорта "черного золота".Даже в октябре, после того как ОПЕК добавила на рынок 800 тысяч баррелей в день, а Россия - 400 тысяч баррелей, сделка ОПЕК+, по данным МЭА, выполнялась на 112%.Дополнительное сокращение добычи приведет к тому, что изначальный нефтяной пакт будет исполняться на 177%, а суммарная добыча его участников окажется на 3,2 млн баррелей меньше уровня октября 2016 года.Новый план еще предстоит согласовать с Россией и Ираном, сообщил источник Reuters. Тегеран, по его словам, в принципе не готов к каким-либо квотам, так как его добыча стремительно падает из-за санкций.Хотя сделка ОПЕК+ изначально подавалась как большая победа, на деле картель "капитулирует" перед сланцевыми добытчиками из США, сказала Bloombergглава Warwick Energy Group.объясняет она.С начала года под давлением администрации, потребовавшего, ОПЕК увеличила добычу с 32,2 до 32,9 млн баррелей в день. Производство в США тем временем увеличилось на 2 млн баррелей в сутки - на треть быстрее, чем растет мировой спрос (1,5 млн баррелей в день).В 2019 году дисбаланс усилится: сланцевики выбросят на рынок еще 1,7 млн баррелей в день, тогда как мировой спрос станет больше лишь на 1,3 млн.Уже ясно, что ОПЕК может лишь отсрочить неизбежное, стратег JP Morgan Asset Management