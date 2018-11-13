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В Минском районе пропала 17-летняя девушка
Фото: Минское РУВД
17-летняя студентка кулинарного колледжа Софья Карабанова утром 13 ноября ушла из дома на учебу. На сегодняшний день о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 17-19 лет, рост 160-170 см, глаза серого цвета, прямые темно-русые волосы средней длины, размер обуви - 38-39.
В последний раз была в пальто черного, черно-белый клетчатый платок, брюки серого цвета с черными лампасами, белые кроссовки, джемпер розового цвета, белые носки.
Имеющиеся вещи: рюкзак серого оттенка, паспорт, учебники, красный кожаный кошелек, ключи от квартиры.
Проживает по адресу: Минский район, п. Лесковка, улица Центральная, д.8В.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшей, милиция просит сообщить по номерам: 8 (017) 505-26-02, 8 (044) 744-16-63.
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В розыск Минским РУВД объявлена несовершеннолетняя девушка.
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