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В Минском районе пропала 17-летняя девушка

14.11.2018 17:03 — Разное | UDF  
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Фото: Минское РУВД
В розыск Минским РУВД объявлена несовершеннолетняя девушка.

17-летняя студентка кулинарного колледжа Софья Карабанова утром 13 ноября ушла из дома на учебу. На сегодняшний день о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 17-19 лет, рост 160-170 см, глаза серого цвета, прямые темно-русые волосы средней длины, размер обуви - 38-39.

В последний раз была в пальто черного, черно-белый клетчатый платок, брюки серого цвета с черными лампасами, белые кроссовки, джемпер розового цвета, белые носки.

Имеющиеся вещи: рюкзак серого оттенка, паспорт, учебники, красный кожаный кошелек, ключи от квартиры.

Проживает по адресу: Минский район, п. Лесковка, улица Центральная, д.8В.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшей, милиция просит сообщить по номерам: 8 (017) 505-26-02, 8 (044) 744-16-63.

 
 
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В розыск Минским РУВД объявлена несовершеннолетняя девушка.
 
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Заря над Неманам
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