В Минском районе пропала 17-летняя девушка



Фото: Минское РУВД

17-летняя студентка кулинарного колледжаутром 13 ноября ушла из дома на учебу. На сегодняшний день о ее местонахождении ничего неизвестно.Приметы: на вид 17-19 лет, рост 160-170 см, глаза серого цвета, прямые темно-русые волосы средней длины, размер обуви - 38-39.В последний раз была в пальто черного, черно-белый клетчатый платок, брюки серого цвета с черными лампасами, белые кроссовки, джемпер розового цвета, белые носки.Имеющиеся вещи: рюкзак серого оттенка, паспорт, учебники, красный кожаный кошелек, ключи от квартиры.Проживает по адресу: Минский район, п. Лесковка, улица Центральная, д.8В.Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшей, милиция просит сообщить по номерам: