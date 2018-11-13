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Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке

14.11.2018 16:22 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Посетителям британского зоопарка представили детеныша муравьеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышу всего месяц, и определить его пол сотрудникам пока не удается.

От постороннего вмешательства его яростно защищает мать и другие представители семейства. Несмотря на это, имя для крохи уже выбрали. Его назвали Пако – в честь брата, с которым детеныш неразлучен.

Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке

Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке

Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке

Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке
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Теги: Минск
 
 
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Новости Великобритании. Посетителям британского зоопарка представили детеныша муравьеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышу всего месяц, и...
 
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