Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке

Новости Великобритании. Посетителям британского зоопарка представили детеныша муравьеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышу всего месяц, и определить его пол сотрудникам пока не удается.

От постороннего вмешательства его яростно защищает мать и другие представители семейства. Несмотря на это, имя для крохи уже выбрали. Его назвали Пако – в честь брата, с которым детеныш неразлучен.















