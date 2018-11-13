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Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами
Новости Беларуси. Фонды Музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта – всего около 800 предметов попали в экспозицию только в 2018 году.
В здании бывшего мужского бернардинского монастыря на улице Кирилла и Мефодия сегодня археологический музей. У каждого экспоната – жесткие критерии отбора. Есть географические ограничения: предмет должен быть найден на территории Минска.
Несмотря на это, экспонаты интересны не только жителям столицы. Ежегодно музей принимает сотни зарубежных туристов. Одна из самых необычных новинок – колокол «Ирена». Многие жители помнят его на доме с часами на проспекте Независимости, 16. Колокол был изготовлен на литейной фабрике братьев Фельчинских в начале ХХ века.
Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник ГУ «Музей истории города Минска»:
Надежда Янюк, СТВ:
Пополнилась и коллекция памятных подарков Минску. Здесь и шахматы из Бишкека, где каждая пешка – степной воин, и сербская сувенирная монета, и вьетнамская скульптура-дракон. Особая ценность – изделия Минского фарфорового завода: статуэтки по мотивам сказок: «Малахитовая шкатулка» и «Девочка и гусь».
Лидия Маркович:
Также есть коллекция столового серебра.
Также обогатилась коллекция изобразительного искусства. Семья народного художника Беларуси Владимира Стельмашонка подарила эскизы к его знаменитой картине «Молодые строители Минска».
Для развития и расширения музея необходима и помощь горожан. Сотрудники напоминают: от старинных вещей избавляться не стоит – возможно, именно они смогут стать эксклюзивными экспонатами музея.
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Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами
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Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами
Новости Беларуси. Фонды Музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая модель белорусского мотоцикла,...
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