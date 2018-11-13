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Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

14.11.2018 16:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фонды Музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта – всего около 800 предметов попали в экспозицию только в 2018 году.

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

В здании бывшего мужского бернардинского монастыря на улице Кирилла и Мефодия сегодня археологический музей. У каждого экспоната – жесткие критерии отбора. Есть географические ограничения: предмет должен быть найден на территории Минска.

Несмотря на это, экспонаты интересны не только жителям столицы. Ежегодно музей принимает сотни зарубежных туристов. Одна из самых необычных новинок – колокол «Ирена». Многие жители помнят его на доме с часами на проспекте Независимости, 16. Колокол был изготовлен на литейной фабрике братьев Фельчинских в начале ХХ века.

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник ГУ «Музей истории города Минска»:
Есть в фондах музея радиолы, приемники минского завода, пластинок даже несколько есть. Это дары горожан.

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Надежда Янюк, СТВ:
Достояние музея – первая модель мотоцикла, выпущенная в Минске в 50-е годы. Напоминает он велосипед: одноместный с сидением-лягушкой, даже рессоры отсутствуют. В таком состоянии эту модель в Беларуси больше не найти.

Пополнилась и коллекция памятных подарков Минску. Здесь и шахматы из Бишкека, где каждая пешка – степной воин, и сербская сувенирная монета, и вьетнамская скульптура-дракон. Особая ценность – изделия Минского фарфорового завода: статуэтки по мотивам сказок: «Малахитовая шкатулка» и «Девочка и гусь».

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Лидия Маркович:
Одно из направлений сотрудничества у нас – это с таможней. То есть те предметы, которые задерживают, в том числе поступают и в музей города.

Также есть коллекция столового серебра.

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Также обогатилась коллекция изобразительного искусства. Семья народного художника Беларуси Владимира Стельмашонка подарила эскизы к его знаменитой картине «Молодые строители Минска».

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Для развития и расширения музея необходима и помощь горожан. Сотрудники напоминают: от старинных вещей избавляться не стоит – возможно, именно они смогут стать эксклюзивными экспонатами музея.

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами

Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фонды Музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая модель белорусского мотоцикла,...
 
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