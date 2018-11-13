Создатель Парка высоких технологий выступит с публичной лекцией в Минске

Открытая лекция пройдет 22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс – холла отеля «Виктория – Олимп».

Как рассмотреть в стартапе «единорога»? Кому полезен «искусственный интеллект»? Где найти инвестиции? Надо ли инвестировать в криптовалюту?

На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН, создатель Парка высоких технологий, автор ряда книг, в том числе: «Дорогой дракона» и «Код Бессмертия».

Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» — Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли — разработки компьютерных программ.

Вернувшись в Минск, он разработал программу и реализовал идею задуманного им кластера, который стал широко известен в стране и в мире.

Сегодня Валерий Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов.

На встрече Валерий Цепкало расскажет про самые горячие технологические темы начала XXI века – «цифровое бессмертие», «искусственный интеллект», «большие данные» и «машинное обучение». Как привлекать инвестиции в рисковые проекты и как правильно в них инвестировать. Как защитить права интеллектуальной собственности на свой продукт и свои интересы.