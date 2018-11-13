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Посидели по-домашнему. В горецком амфитеатре собрались участники клуба «Семья»
14.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
9 ноября в Амфитеатре прошло районное заседание клуба «Семья». На него были приглашены многодетные семьи, супруги, которые в 2018 году отметили юбилей совместной жизни, венчанные пары, родители, которые активно участвуют в общественной жизни учреждений образования. В заседании приняли участие также и представители районной власти, которые прибыли на встречу со своими вторыми половинками.
На мероприятии было по-домашнему тепло. За чаепитием участники обсуждали важные вопросы семейной жизни, делились опытом и секретами счастья, а также рассказывали истории своей первой встречи. Было интересно приоткрыть страницу книги жизни каждой семьи.
Хорошее настроение поддерживали с хореографическими и музыкальными номерами маленькие звездочки нашего города и опытные артисты культуры.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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9 ноября в Амфитеатре прошло районное заседание клуба «Семья». На него были приглашены многодетные семьи, супруги, которые в 2018 году отметили юбилей совместной...
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