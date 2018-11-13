Помогаем выбрать: пять недорогих, но качественных 4K-телевизоров

С каждым годом контента в разрешении 4K становится больше, а цены телевизоров с такими экранами снижаются. Мы подобрали пять относительно доступных 4K-моделей c высоким рейтингом (не ниже четырех «звезд») и положительными отзывами в сервисе KUPI.TUT.BY .

К главным особенностям модели в первую очередь относится дисплей диагональю в 48,5 дюймов. Предположим, что экрана такого размера, особенно при стартовой цене примерно в 815 рублей, хватит большинству пользователей.



Фото: market.yandex.by

Из других технических характеристик — развертка в 50 Гц, Smart TV на базе Android, два мультимедийных динамика общей мощностью в 16 Вт (2×8 Вт) и полный набор портов для подключения сторонних устройств вроде игровых приставок. С углами обзора (178 градусов), максимальной яркостью или временем отклика (соответственно 330 нит и 6,5 миллисекунд) проблем также не наблюдается.

Главные плюсы ТВ, по мнению покупателей, это доступная цена, удобное расположение разъемов на задней панели, возможность установки различных приложений. Из минусов выделяют неудобно расположенные стойки, на которые крепится телевизор, а также недостаточно мощное «железо» — тот же YouTube иногда подвисает.



Фото: market.yandex.by

Телевизор с чуть меньшей диагональю экрана (42,5 дюймов), но более быстрой разверткой в 50 Гц и поддержкой HDR 10. Кроме того, модель может похвастаться повышенной в сравнении с первым рассмотренным нами телевизором яркостью — 350 нит — и звуком общей мощностью в 20 Вт. В наличии и «умное» телевидение на базе фирменной системы LG — webOS.

Основными достоинствами телевизора пользователи считают достаточно большой экран, удобный интерфейс, наличие Smart TV. Из недостатков в основном выделяют зачастую «отваливающийся» Wi-Fi-сигнал. В наших интернет-магазинах телевизор продается от 950 рублей.



Фото: market.yandex.by

Это 40-дюймовый телевизор с поддержкой HDR 10, фирменной Smart TV-системой Tizen и индексом частоты обновления в 100 Гц. Мощность звуковой подсистемы составляет 20 Вт, поддерживаются все популярные видео и аудиоформаты, а также порты для подключения других гаджетов. Отдать за такое устройство придется не менее 950 рублей.

Плавную картинку, скорость работы (в том числе во встроенном браузере при просмотре фильмов) пользователи называют главными плюсами ТВ. Из минусов останавливаются на отсутствии уже морально устаревшего VGA-разъема. Некоторым не хватает функции записи ТВ-приема.

Технические характеристики модели стандартные и включают 42,5-дюймовую панель с поддержкой HDR 10, операционную систему на базе Linux, индекс частоты обновления в 60 Гц, а также 16-ватные динамики с поддержкой технологии объемного звучания. Цена устройства в белорусских интернет-магазинах начинается от 950−980 рублей.



Фото: market.yandex.by

В сравнении с предыдущими рассмотренными нами моделями у TCL немного ниже яркость (максимум 280 нит) и время отклика в восемь миллисекунд — это может оказаться важным для геймеров.

Металлический корпус, довольно качественная VA-матрицу (без засветов), возможность записи ТВ-программ на USB-носитель — основные плюсы устройства, по мнению покупателей. Минусы — неудобное расположение слота под CAM-модуль (используется некоторыми операторами для предоставления цифрового ТВ-сигнала) и не лучшая технология апскейлинга (автоматического масштабирования) картинки до 4K.



Фото: market.yandex.by

Технически модель мало чем отличаются от других телевизоров в этой ценовой категории (около 1000 рублей). Устройство включают 42,5-дюймовую IPS-матрицу, индекс частоты обновления в 60 Гц, максимальную яркость в 350 нит, динамики на 20 Вт и систему «умного» телевидения.

Широкие углы обзора, достаточно высокая яркость, много доступных портов (в том числе 3,5 мм для подключения наушников) — все это покупатели относят к плюсам телевизора. Из минусов — невозможность проигрывания видео из некоторых онлайн-сервисов (например, VK).