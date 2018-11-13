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Участники Евразийского форума в Минске делятся опытом в геологоразведке

14.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске проходит 3-й Евразийский горно-геологический форум, сообщает «МИР 24». В нем принимают участие более 300 делегатов из 17 стран мира.

Специалисты обсуждают сырьевые рынки Евразии, их транспортную координацию и стандарты учета полезных ископаемых, а также развитие единого информационного пространства Евразии в горнопромышленной сфере.

«Меня интересует, как вы безаварийно работаете на своих солевых месторождениях. Меня этот вопрос дико интересует, потом что мне надоели аварии на наших пермских месторождениях. Поэтому я заставляю своих ребят изучать опыт и техническую документацию по Беларуси», – говорит руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.

«Интересны темы геологоразведочных работ. Это и региональная геологоразведка, и разведка на углеводороды. Опыт Российской Федерации, Казахстана в подходах, научных разработках», – говорит заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.

Обмениваться опытом специалисты будут до 16 ноября.



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Теги: Минск
 
 
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Специалисты обсуждают сырьевые рынки Евразии, их транспортную координацию и стандарты учета полезных ископаемых, а также развитие единого информационного...
 
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