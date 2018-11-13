Личностный рост. Как понятие-пустышка стало инструментом для тренинг-мошенников

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В основе практически любого относительно честного способа отъема денег за счет продажи психологической (точнее лжепсихологической) продукции лежит туманная приманка – нечто неясное, но многозначное и привлекательное – пустое понятие.

Можно выделить два альтернативных способа мошенничества:

Первый - пообещать человеку нечто конкретное, реальное, измеримое (процент по вкладу, квартиру и пр.), затем взять с человека деньги, а потом обещанного не дать и скрыться от правосудия.

Второй - пообещать человеку нечто абстрактное, нереальное, неизмеримое, затем взять с человека деньги, а потом объяснить, что он на самом деле получил это нечто – абстрактное, нереальное, неизмеримое.

Второй способ, конечно, более продвинутый, поэтому и признать его мошенничеством на правовом уровне крайне трудно. Действительно, если Вы сами без принуждения купили у продавца ничего, то как доказать, что он Вам ничего не продал? Да и продавать то, чего нет, очень просто – не надо предъявлять никаких документов, не надо показывать физические объекты, достаточно просто, играя на тайных желаниях и страхах, убедить человека, что уши мертвого осла – это вещь реальная и очень нужная, а дырка от бублика – это мощнейший талисман. К тому же и скрываться после успешного обмана нет необходимости, поскольку никакого обмана не было – человек добровольно заплатил за пустоту, вот пустоту и получил.

Когда-то великий мыслитель Рене Декарт сказал: "точно определяйте значения слов, и Вы избавите мир от половины недоразумений". Сегодня этот афоризм можно перефразировать так: "точно определяйте значения слов, и Вы избавите мир от половины мошенников" или так: "добивайтесь точного определения обещаний, и Вы защитите себя от половины мошенников". И это не менее важно, чем внимательно читать то, что написано в договоре мелким шрифтом...

В основе практически любого относительно честного способа отъема денег за счет продажи психологической (точнее лжепсихологической) продукции лежит туманная приманка – нечто неясное, но многозначное и привлекательное – пустое понятие, симулякр. Соответственно, желающие прибегнуть к такому способу отъема денегобещают нечто туманное, многозначное и позитивное, например, раскрытие экстрасенсорных способностей, пробуждение скрытых ресурсов психики и организма, превращение в лидера, раскрепощение сексуальности и повышение сексуальной привлекательности, и, конечно, личностный рост. Это как в политике: чем менее конкретны обещания, тем легче убедить избирателей в том, что они выполнены.

Является ли сочетание слов "личностный рост" такого рода приманкой?

Конечно!

Во-первых, личностный рост нельзя подержать в руках, нельзя измерить, да и вообще не очень понятно, что именно понимается под словами "личностный рост". Вообще понятие "личностный рост" – это, пожалуй, один из лучших примеров пустого понятия, симулякра. Что такое личностный рост? Как можно проверить, что личностный рост произошел? На эти вопросы нет ответов.

Во-вторых, при всей своей абстрактности, неизмеримости, нереальности личностный рост воспринимается как нечто позитивное, привлекательное и даже притягательное. В частности, в самом слове "рост" содержится позитивный, притягательный смысл, в этом слове есть нечто экспансивное, содержится некий вызов и намек на широкие перспективы, присутствует некая магия: из маленького ростка вырастает раскидистое дерево. Рост? Рост?! Рост! РОСТ!!!

Ну а "личностный" легко превращается в "личный", т.е. в "мой", в "мой собственный". И получается "мой рост", "моя экспансия", "мои перспективы".

"Личностный рост", "дальнейшее энерго-информационное развитие", "степени посвящения" – все это позитивные и многозначные словосочетания, манящие и даже соблазняющие образами перспективы, восхождения, обретения могущества, и, одновременно, все это словосочетания, активно использующиеся в сектах, психокультах, тренинговых пирамидах. При восприятии перечисленных словосочетаний перед человеком возникают некие туманные, но позитивные образы открывающихся возможностей, перспектив, светлого будущего, американской мечты, света в конце тоннеля.

Все это, конечно, создает ароматную приманку.

Подпавший под обаяние этих позитивных туманных образов человек начинает воспринимать тренинг личностного роста как некий мистический шанс, как подсказку высших сил или даже тайных обществ, как подмигивание Фортуны или намек судьбы, а ведь намек – это всегда нечто неясное и неопределенное. Человеку кажется, что решение его проблем близко и по своей сути является легким, как взмах волшебной палочки, как магическое превращение лягушки в царевну или Ивана-дурака в Ивана-царевича. Человек как бы встает перед лицом собственного окукливания. Кстати, реально речь и на самом деле идет об окукливании, только не в смысле дальнейшего превращения в бабочку, а в смысле превращения в куклу-марионетку.

Каждый манипулятор, мошенник и вообще всякий хороший продавец стремится играть на струнах человеческой души, возбуждать тайные, запретные, эгоистические желания: "живи для себя", "позволь себе больше", "ты этого достоин", "будь круче". И продавцы личностного роста тут не исключение. Само название "тренинг личностного роста" уже возбуждает такого рода желания. Человек воспринимает словосочетание "тренинг личностного роста" как "эффективное средство моего роста" или как "легкий путь моего роста" или как "легкий путь моего возвышения над другими". Конечно, такое восприятие ошибочно. Человек видит в многозначных словах то, что ему хочется видеть. Но струна души задета, желание возникло, а приманка была проглочена.

Участник тренинга личностного роста как бы думает, что попал в дешевый гонгконгский боевик, в котором таинственный сенсей за несколько дней жесткого тренинга передаст ему все секреты истинного кунг-фу (ладонь Будды, удар быстрее тени и пр.), которое гарантирует победу над всеми врагами. Возможно, в игре на этих струнах души и заключается секрет былой популярности фильмов про восточные единоборства.

Вообще такого рода желания, действительно, активно эксплуатируются не только плутами, манипуляторами, продавцами личностного роста, но и массовой культурой, шоу-бизнесом, Голливудом. Помните фильм Бекмамбетова "Особо опасен"? В этом фильме буквально за полчаса (монтаж, понимаете ли!) полный "лох" и "лузер" становится высококлассным киллером. Причем, превращение из "лузера" в киллера происходит в результате тренинга, построенного на боли и унижении: "лузера" вгоняют в сильнейший стресс, приставляют ему пистолет к голове, избивают, пытают, допрашивают, режут ножом, заставляют совать руку в ткацкий станок и пр. А в итоге оказывается, что тренеры врали.

Школа магии "Хогвартс" – это образ примерно из того же ряда: в ней забитый очкарик в тайне от своих обидчиков становится могучим магом. А в "Сумерках" невзрачная, депрессивная, асексуальная девушка становится любовницей страстного, всесильного, неуязвимого, бессмертного красавца.

Кстати, для русских такого рода мечты вообще очень характерны и запечатлелись даже в нашем устном народном творчестве – вспомните сказки про Иванушку-дурачка: подтер старичку сопливый нос и бац: уже женился на царской дочке и получил полцарства в придачу. Раньше люди платили сказочникам за такие сказки, а сейчас платят писателям, кинорежиссерам, ну и дельцам, проводящим тренинги личностного роста.

Тренинг личностного роста зачастую является тренинговой пирамидой, опасным тренингом, деструктивным тренингом. В результате тренинга личностного роста происходит не развитие личности, а раздувание Я, возникает гипертрофия Эго, личность деградирует, распадается, упрощается, выхолащивается, теряется непосредственность, бескорыстие, человек превращается в наглого, эгоистичного манипулятора. Причем тут не надо путать реальные навыки психологического воздействия и социального влияния с зудящим желанием манипулировать людьми и склонностью относиться к людям как к объектам, объедкам и средствам. Тренинги личностного роста порождают второе, а никак не первое. "Личностно выросший" становится эгоистичным, себялюбивым, навязчивым, неискренним. А вот становится ли "личностно выросший" более успешным?

Нет. Зато он одевает очень успешные розовые очки: одурманенный разросшимся себялюбием всегда считает, что все у него просто супер, все получается, люди подчиняются, цели достигаются и т.д. и т.п. Это сродни ситуации, когда после курсов ясновидения человек, благодаря селективному восприятию, пребывает в уверенности, что, действительно, ясно видит: ауру, будущее, биополе и пр.

А что? Себялюбие – это естественный наркотик и даже, можно сказать, галлюциноген. Да и какие серьезные цели могут быть у того, кто счастлив сам от себя? Так что тренинги личностного роста кое-чему да учат, в частности, довольно примитивному, но действенному способу эскапизма (ухода от реальности), ну и, конечно, такие тренинги учат человека довольно занятному способу успешно заблуждаться в отношении самого себя, окружающих людей и реальности в целом. И, главное, тренинги личностного роста формируют успешных потребителей тренингов личностного роста – подобный механизм метко описывается жаргонным словосочетанием "посадить на иглу".

Кроме того, в ряде случаев тренинг личностного роста может вызвать сумасшествие.

Таким образом понятие "личностный рост" – это пустое понятие, имеющее позитивный смысл и служащее для привлечения людей на опасные и деструктивные тренинги и вовлечения в тренинговые пирамиды.

Александр Невеев