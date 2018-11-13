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Спустя 10 месяцев ареста мужа Ники Сандрос СК решил... вернуть его флешку

14.11.2018 17:25 — Разное | KYKY  
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Мы уже несколько раз писали про дело Андрея Мишелутова – менеджера по закупкам в группе компаний Fenox, который с января 2018 года находится в СИЗО. Андрея не выпускают, вероятно, потому что он отказывается давать показания. Парадокс ситуации в том, что всех остальных подозреваемых по делу уже выпустили, в том числе на свободе сейчас и владелец бизнеса Виталий Арбузов. 

Супруга Андрея художница Ника Сандрос в интервью KYKY говорила: «Моего мужа обвиняют в пособничестве в неуплате налогов, которые уже уплачены с пенями и штрафами в ноябре 2016 года! Я не знаю, зачем его арестовали. Видимо, рассчитывали, что он начнет давать какие-то показания. Я общалась со следователем зимой, он мне сказал: ваш муж занял странную позицию – не дает показания. Я ответила: «Так может, ему нечего сказать?» Но такой вариант, видимо, следствием вообще не рассматривается».

Интервью вышло в середине октября, в конце октября стало известно, что арест Мишелутову продлили в четвёртый раз. Его жена написала в Facebook: «Мой муж ничего не совершил, но сегодня ему продлили арест еще на два месяца».

Сегодня, 13 ноября, СМИ опубликовали речь бизнесмена Олега Хусаенова на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций. Он, в том числе, говорил и о посадках бизнесменов: «Для внутренних инвесторов предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты, новые технологии – браслеты, с помощью которых можно отслеживать, где человек». 

Ника Сандрос опубликовала ссылку на речь Хусаенова и написала: «Наше дело в понедельник передано на рассмотрение адвокатам и прокурору. Ждем месяц. Что дальше – никому не понятно. Вчера мне позвонила следовательница попросила приехать забрать у них арестованную при обыске флешку Эндрю. Возвращают. Я не хочу ехать и забирать. Ни физически, ни психологически, ни принципиально не хочу ехать в СК ни по каким вопросам. Не хочу и все тут. НЕ ХО-ЧУ. Не хочу.

Мужа мне верните! А не ср*ную флешку».

 
 
Ссылка на источник 24
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Мы уже несколько раз писали про дело Андрея Мишелутова – менеджера по закупкам в группе компаний Fenox, который с января 2018 года находится в СИЗО. Андрея не выпускают,...
 
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