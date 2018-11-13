Найден затерянный древнегреческий город Тенея

Греческие археологи, по всей видимости, нашли остатки древнего города Тенея, построенного пленными из Трои после войны XIII—XII веков до н. э., описанной Гомером в «Илиаде». Об этом сообщило во вторник министерство культуры и спорта Греции.



Фото: Министерство культуры и спорта Греции / culture.gr

По его данным, в ходе раскопок, проводившихся с 1 сентября по 10 октября близ селения Хилиомоди в области Коринфия на полуострове Пелопоннес, были обнаружены захоронения с драгоценностями в погребальных дарах, десятки редких монет, а также остатки поселения, которые подтверждают, что в этом месте находился древний и достаточно богатый город, основанный пленными, выжившими в ходе Троянской войны.

До сих пор местоположение Тенеи определялось, главным образом, по историческим документам, а нынешние находки являются доказательством того, что этот город действительно существовал.



Фото: Министерство культуры и спорта Греции / culture.gr



Фото: Министерство культуры и спорта Греции / culture.gr

Министерство отметило, что раскопки велись прежде всего на обнаруженном в 2016—2017 годах кладбище эллинистической и римской исторических эпох, а затем на соседней территории, где впервые были найдены и откопаны остатки зданий древней Тенеи. «На кладбище в этом году были найдены семь новых могил, — сообщило ведомство. — Четыре из них датируются римскими временами, а в более низких пластах земли обнаружены три гробницы эллинистического периода, одна из которых была повторно использована во времена Римской империи. В захоронениях найдены два скелета взрослых мужчин, пять — взрослых женщин и два — детей».

Во всех захоронениях были обнаружены богатые погребальные дары в виде ваз, золотых и бронзовых украшений, монет и других ценных предметов. «Среди находок выделяется железное кольцо с печатью, изображающей эллинистического бога изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни Сераписа, сидящего на троне, а рядом с ним — трехголового пса Цербера, который, согласно мифологии, охранял выход из царства мертвых Аида», — отметило ведомство.



Фото: Министерство культуры и спорта Греции / culture.gr

Ученых поразило то, что близ кладбища были найдены остатки древнего поселения. «Примечательно, что удалось откопать остатки города, вымощенные дороги, архитектурные сооружения», — пояснила руководитель раскопок Елени Корка.

Археологи обнаружили в развалинах зданий глиняные, каменные и мраморные полы, а некоторые из стен были очень тщательно построены. «Они также обнаружили более 200 редких монет, свидетельствующих о том, что город был очень богатый», — подчеркнула Корка.



Фото: Министерство культуры и спорта Греции / culture.gr

По словам археологов, монеты датируются от раннего эллинистического периода и до поздней римской эпохи. Некоторые из них принадлежат к эпохе римского императора Септимия Севера (193−211 гг. до н.э.), другие относятся к числу редких местных монет, которые чеканились в различных полисах Пелопоннеса. «Находки этих денег показывают, что полис, вероятно, испытал определенный экономический подъем во время династии Севера», — подчеркивает министерство, отмечая, что также найдено много керамической посуды, в основном, сосудов римской эпохи.

По свидетельству историков, древнегреческий город-государство Тенея располагался на северо-востоке Пелопоннеса в 20 км на север от Микен. Поселение, скорее всего, основал микенский царь Агамемнон, расселив в нем пленных троянцев, которые построили в городе храм Аполлона Тенейского. В VIII в. до н. э. Тенея вошла в состав коринфского государства. По некоторым данным, именно тенейцы составляли большинство переселенцев, которые в 733 г. до н. э. основали колонию Сиракузы в Сицилии.

В начале VII века до н. э. город присоединил к своим владениям аргосский царь Фидон. Во времена правления его потомков Тенея стала независимой и участвовала в различных войнах. После Ахейской войны (146 г. до н. э.) тенейцы перешли на сторону римлян. Полис предположительно серьезно пострадал от набегов на Пелопоннесе вождя и первого короля вестготов Алариха I в 396−397 гг. нашей эры и, скорее всего, жители его окончательно покинули в конце VI века.