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Готовится к изданию книга Владимира Лякина «Кровавая метель над Волковыском»

14.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Готовится к изданию книга Владимира Лякина «Кровавая метель над Волковыском»

Со страниц этой книги читатель узнает о малоизвестном, но важном событии войны 1812 года – двухдневном бое 15 и 16 ноября между российскими и наполеоновскими войсками за белорусский городок Волковыск.

Сковав боем саксонский, а затем и австрийский корпуса «Великой армии», русский корпус генерала Ф.В. Остен-Сакена в итоге отступил, но выиграл время, что позволило главным силам 3-й Западной армии выйти к реке Березине навстречу отступавшим из Москвы войскам Наполеона.

Об авторе: Владимир Лякин автор ряда научно-популярных книг по истории войны 1812 года: «Мозырь в 1812 году», «Восемнадцатый пехотный полк ВКЛ», «1812 год. Ратные поля Беларуси», «Реквием Минской бригаде», «Гроза двенадцатого года над Полесьем», «Белорусские дороги Наполеона Бонапарта», «Конные бои при Мире и Романово», «Оборона Бобруйской крепости», Белорусские солдаты Наполеона, «Ліцвіны ў гвардыі Напалеона» и других.

 
 
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Со страниц этой книги читатель узнает о малоизвестном, но важном событии войны 1812 года – двухдневном бое 15 и 16 ноября между...
 
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