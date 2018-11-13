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Редкий случай: россиянке удалили 15-килограммовую опухоль
Медики Королевской городской больницы провели необычную операцию: у пациентки удалили кистому яичника весом почти 15 килограммов. Об этом
«На данный момент женщина находится под наблюдением в гинекологии», — написал госслужащий. Он не уточнил, какой именно вид опухоли удалили женщине, а также не раскрыл каких-либо подробностей о самой пациентке.
Раньше мы
Обычно они образуются у женщин от 20 до 40 лет, но известны и другие случаи. Внутри этих новообразований содержится вязкий секрет, что позволяет им иногда достигать гигантских размеров. Одна из самых крупных муцинозных цистаденом, описанных в литературе, достигла веса 136 килограммов.
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Необычную операцию провели медики Королевской городской больницы.
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