ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: россиянке удалили 15-килограммовую опухоль

14.11.2018 19:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Медики Королевской городской больницы провели необычную операцию: у пациентки удалили кистому яичника весом почти 15 килограммов. Об этом сообщил Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев в своем Instagram.

«На данный момент женщина находится под наблюдением в гинекологии», — написал госслужащий. Он не уточнил, какой именно вид опухоли удалили женщине, а также не раскрыл каких-либо подробностей о самой пациентке.

Раньше мы писали о похожем случае: у жительницы США удалили кисту массой более 22 килограммов. Та опухоль называлась муцинозная цистаденома. Это доброкачественный тип опухоли, он образуется из эпителиальной ткани, которая выстилает наружный слой яичника.

Обычно они образуются у женщин от 20 до 40 лет, но известны и другие случаи. Внутри этих новообразований содержится вязкий секрет, что позволяет им иногда достигать гигантских размеров. Одна из самых крупных муцинозных цистаденом, описанных в литературе, достигла веса 136 килограммов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную операцию провели медики Королевской городской больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" играет против магнитогорского "Металлурга". Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика