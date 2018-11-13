Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч под руководством нового главного тренера — Андрея Сидоренко. Сегодняшний соперник «зубров» — магнитогорский «Металлург».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане выиграли три из четырех последних игр, приблизившись к ближайшим конкурентам. Уже сегодня «зубры», сменившие на прошлой неделе всех тренеров , могут покинуть последнюю строчку Западной конференции, если обыграют «Металлург».

Впрочем, «Магнитка» — далеко не простой соперник. Клуб из Магнитогорска дважды выигрывал Кубок Гагарина, а нестареющие ветераны Василий Кошечкин, Сергей Мозякин и бывший динамовец Мэтт Эллисон остаются лидерами команды.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Готовец — Уиркош, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Лисовец — Бокун, Казионов — Хауден — Гаврус; Знахаренко — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Евенко, Литвинов — Волков — Дроздов, Парфеевец.

«Металлург»: Кошечкин (Загидуллин); Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулемин; Верещагин — Рылов, Булирж — Расмуссен — Пакаринен; Береглазов — Матушкин, Варфоломеев — Шор — Любимов; Зайцев, Чибисов — Неколенко — Тимкин, Платонов.

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