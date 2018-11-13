ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" играет против магнитогорского "Металлурга". Онлайн матча

14.11.2018 19:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч под руководством нового главного тренера — Андрея Сидоренко. Сегодняшний соперник «зубров» — магнитогорский «Металлург».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане выиграли три из четырех последних игр, приблизившись к ближайшим конкурентам. Уже сегодня «зубры», сменившие на прошлой неделе всех тренеров, могут покинуть последнюю строчку Западной конференции, если обыграют «Металлург».

Впрочем, «Магнитка» — далеко не простой соперник. Клуб из Магнитогорска дважды выигрывал Кубок Гагарина, а нестареющие ветераны Василий Кошечкин, Сергей Мозякин и бывший динамовец Мэтт Эллисон остаются лидерами команды.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Готовец — Уиркош, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Лисовец — Бокун, Казионов — Хауден — Гаврус; Знахаренко — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Евенко, Литвинов — Волков — Дроздов, Парфеевец.

«Металлург»: Кошечкин (Загидуллин); Антипин — Бирюков, Мозякин — Эллисон — Кулемин; Верещагин — Рылов, Булирж — Расмуссен — Пакаринен; Береглазов — Матушкин, Варфоломеев — Шор — Любимов; Зайцев, Чибисов — Неколенко — Тимкин, Платонов.

Опрос

Как "Динамо" сыграет против "Металлурга"?

48 голосов

Результаты опроса

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч под руководством нового главного тренера - Андрея Сидоренко. Сегодняшний соперник "зубров" - магнитогорский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы медианная и модальная зарплаты белорусов. Как они отличаются от средней по стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика