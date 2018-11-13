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Названы медианная и модальная зарплаты белорусов. Как они отличаются от средней по стране
Модальная зарплата в Беларуси в мае этого года составила 394,5 рубля. Об этом сообщается в
Белстат ежемесячно собирает данные о средней зарплате по стране, о модальной зарплате (распределении работников по размерам начисленной зарплаты) — дважды в год. Организации (кроме малых и микроорганизаций) сообщают, сколько человек получает зарплату до 200 рублей, сколько от 200 до 300 рублей, сколько от 300 до 400 рублей и так далее. То есть диапазон — 100 рублей. На основании этих данных видно, какое количество работников попадает в тот или иной интервал зарплаты, и можно рассчитать модальную и медианную зарплату.
К примеру, в мае этого года больше всего работников (12,1% работников организаций или 318 815 человек) получали зарплату в интервале от 300 до 400 рублей. Для сравнения, в диапазоне от 400 до 500 рублей — 11,5% или 303 216 человек, от 500 до 600 рублей — 11,5% или 302 631 человек, от 600 до 700 рублей — 10,8% или 284 378 человек, от 700 до 800 рублей — 9,8% или 257 449 человек.
Интервал, где сконцентрировано наибольшее число работников (от 300 до 400 рублей), считается модальным и для этого интервала рассчитывают модальную зарплату. В мае 2018 года она составила 394,5 рубля.
Медианная зарплата в мае составляла 709,3 рубля (то есть половина работников получала зарплату больше 709,3 рубля и вторая половина — меньше 709,3 рубля).
Для сравнения, в мае этого года средняя зарплата в Беларуси
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FINANCE.TUT.BY разбирался, как высчитывается модуальная зарплата, а также как она изменилась за последний год.
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