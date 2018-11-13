В Ошмянском районе в яме для отходов нашли тело мужчины

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Тело 51-летнего мужчины нашел его родственник возле предприятия ОАО «Гольшанский крахмальный завод» в яме с отходами производства — мезгой.





«При осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Возле ямы находилась гужевая повозка с лошадью, принадлежавшие умершему», — рассказал официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.









Оказалось, в яму глубиной 5 метров систематически сбрасывают отходы, но доступ к ней не ограничен. Этим пользуются местные — сами извлекают мезгу и кормят домашний скот. Следователи считают, что этим же занимался мужчина: рядом было ведро, а на его участке нашли тару с остатками.



