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В Ошмянском районе в яме для отходов нашли тело мужчины

14.11.2018 18:57 — Разное | Партизан  
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Следователи выясняют причины гибели мужчины, чье тело 9 ноября нашли в яме для отходов в одной из деревень Ошмянского района. По основной версии, это несчастный случай, сообщает пресс-служба Управления СК по Гродненской области.


Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз

Тело 51-летнего мужчины нашел его родственник возле предприятия ОАО «Гольшанский крахмальный завод» в яме с отходами производства — мезгой.

«При осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Возле ямы находилась гужевая повозка с лошадью, принадлежавшие умершему», — рассказал официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.


Оказалось, в яму глубиной 5 метров систематически сбрасывают отходы, но доступ к ней не ограничен. Этим пользуются местные — сами извлекают мезгу и кормят домашний скот. Следователи считают, что этим же занимался мужчина: рядом было ведро, а на его участке нашли тару с остатками.


 
 
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Следователи выясняют причины гибели мужчины, чье тело 9 ноября нашли в яме для отходов в одной из деревень Ошмянского района. По основной версии, это несчастный...
 
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Клiч Радзiмы
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