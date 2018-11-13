Франак Вечерко: для Белого дома Лукашенко – меньшее зло

= Ты довольно хорошо ориентируешься в том, что происходит в Вашингтоне в аналитических центрах, в правительственных кабинетах, как там видят Беларусь. Как ты думаешь, что обсуждали американские эксперты за закрытыми дверями с Лукашенко и министром Макеем?





- Я уверен, что в Вашингтоне Беларусь не видят. И не видят уже как минимум лет восемь. После Площади-2010 эта тема исчезла с повестки дня.

Для нынешней элиты и в Государственном департаменте, в Белом доме и основных аналитических центрах Лукашенко стал меньшим злом. Так же как Назарбаев и Алиев. Проблема – это Путин. И все те, кто против Путина, враг моего врага – мой друг.

К сожалению, Беларусь кроме нескольких центров не воспринимается в принципе как субъект. И так как говорят о Минске как о площадке для переговоров, так Лукашенко заработал свои очки на переговорах по Украине, но чтобы вовлекать Беларусь, чтобы строить стратегии по вовлечению Лукашенко или гражданского общества, таких тем просто нет. Беларусь сняли с повестки дня. У них нет большой потребности просто формировать бюджет и стратегии. Но поскольку они одни из нескольких, кто Беларусью занимается, то они теперь появились на нашем горизонте.





- Означает ли это, что США, я имею в виду правительство, администрацию Трампа, за то, чтобы сохранить статус-кво Беларуси, сохранить режим Лукашенко?





- США не за сохранение статуса-кво. Им было бы лучше, чтобы это был не Лукашенко, а надежный, проевропейский, продемократический политик. Но они такого не видят.

Они не видят человека, силы или партии, на которую бы могли поставить. Поэтому для них сейчас проще и дешевле не замечать Лукашенко.

Вы помните разговоры о дорожных картах? После 2010-го года была разработана дорожная карта по вовлечению режима в западную орбиту, но для этого нужно было провести реформы, провести демократические выборы, снизить давление на СМИ. Сейчас эта дорожная карта сократилась до одного пункта: не стройте новые российские базы. И для Лукашенко это отличное стечение обстоятельств. Ему достаточно пообещать западникам, американцам, что российской базы не будет, и они ему дадут все то, о чем он мечтал все 25 лет своего правления. Включение в западные дискуссии и дешевые кредиты.





- Среди участников-экспертов этой делегации были эксперты Jamestown Foundation, это та главная структура, развивающая контакты с официальным Минском. Но был также генерал Бен Ходжес, один из ключевых экспертов анализа европейской политики. Правда ли, что американский бывший военный генерал так легко мог поверить в эти сказки о роли Лукашенко, что он может заблокировать российскую базу и т.д.?





Я считаю, что хорошо, что Лукашенко встретился с Ходжесом, хорошо, что Ходжес приехал к Лукашенко, так как это самый сильный сигнал России. Конечно, это не значит, что Лукашенко стал прозападным и проамериканским, но это хорошее изменение. Потому что лет 5-10 назад такое представить было трудно. Я не думаю, что Ходжес поверил в обещания Макея.

Ходжес, как и весь американский генералитет, понимают, что Лукашенко находится на поводке у Путина. Этот поводок иногда длиннее, иногда короче, но экономическая, культурная, информационная зависимость Беларуси несомненна.









Никто в Вашингтоне не имеет какой-то иллюзии, что Беларусь и Лукашенко вдруг стал самостоятельным. Но они пытаются этот поводок как можно дольше держать длинным. Чем дальше Лукашенко от Путина, тем более безопасным чувствует себя Запад.



















