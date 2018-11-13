Фотофакт. Белорусская традиция: в Могилеве кладут асфальт на первый снег









mogilev.online. К примеру, могилевчанка заприметила рабочих, которые укладывали асфальт... на снег! Снимки женщина прислала в редакцию









Очевидица возмущена происходящим (орфография и пунктуация автора сохранены): «В Могилеве по-советски ложат асфальт на снег, — пишет она, — Нужно же было дождаться такой погоды, чтобы зря расходовать материалы, время и работу простых работяг!»



