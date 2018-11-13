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Фотофакт. Белорусская традиция: в Могилеве кладут асфальт на первый снег

14.11.2018 18:34 — Разное | Партизан  
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В Могилеве выпал первый снег, который принес с собой шквал ДТП, а также первые курьезы.



К примеру, могилевчанка заприметила рабочих, которые укладывали асфальт... на снег! Снимки женщина прислала в редакцию mogilev.online.


Очевидица возмущена происходящим (орфография и пунктуация автора сохранены): «В Могилеве по-советски ложат асфальт на снег, — пишет она, — Нужно же было дождаться такой погоды, чтобы зря расходовать материалы, время и работу простых работяг!»


 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве выпал первый снег, который принес с собой шквал ДТП, а также первые курьезы.
 
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