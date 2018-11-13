6 рублей в день: паёк солдата в Беларуси стоит дешевле, чем еда заключённого

На питание 9 тысяч 950 солдат в воинских частях Минской области и города Минска , Минобороны выделяет 21,8 млн рублей. Делим последнюю цифру на количество военнослужащих, потом на 365 дней — и получаем, что на питание белорусского солдата в среднем расходуется по 6 рублей в день. Примерно такая же сумма получается при подсчётах по другим регионам.













Еврорадио отвечают, что подсчитать, сколько денег проедает один военный в столовой... невозможно! Действительно ли это так? В пресс-службе Министерства обороныотвечают, что подсчитать, сколько денег проедает один военный в столовой... невозможно!





"По количеству на человека маловероятно, что вы что-то сможете подсчитать, — говорит пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. — Речь идёт о стандартном пайке для военных, калорийность которого не уступает пайку NATO. Это единственное, что я могу подтвердить".





А тендер Минобороны проводит потому, что белорусская армия постепенно отказывается от приготовления пищи в армейских кухнях в пользу организаций общественного питания. По словам Владимира Макарова, это позволяет улучшить качество пищи для солдат и не отрывать их от военной подготовки. Сегодня в 70% столовых в воинских частях солдат кормят организации гражданского питания.





Интересный факт: на еду для солдат срочной службы государство тратит почти в два раза меньше, чем тратит на питание задержанных.





В 2016 году МВД утверждало, что трёхразовое питание заключённых в изоляторе временного содержания обходится в 10 рублей 50 копеек. На то время это была половина базовой величины, которая с тех пор выросла с 21 до 24,5 рубля.



