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6 рублей в день: паёк солдата в Беларуси стоит дешевле, чем еда заключённого

14.11.2018 18:02 — Разное | Партизан  
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На питание для солдат срочной службы за 2019 год планируется потратить 45 млн рублей. Это следует из тендера, объявленного Министерством обороны.

На питание 9 тысяч 950 солдат в воинских частях Минской области и города Минска, Минобороны выделяет 21,8 млн рублей. Делим последнюю цифру на количество военнослужащих, потом на 365 дней — и получаем, что на питание белорусского солдата в среднем расходуется по 6 рублей в день. Примерно такая же сумма получается при подсчётах по другим регионам.



Действительно ли это так? В пресс-службе Министерства обороны Еврорадио отвечают, что подсчитать, сколько денег проедает один военный в столовой... невозможно!

"По количеству на человека маловероятно, что вы что-то сможете подсчитать, — говорит пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. — Речь идёт о стандартном пайке для военных, калорийность которого не уступает пайку NATO. Это единственное, что я могу подтвердить".

А тендер Минобороны проводит потому, что белорусская армия постепенно отказывается от приготовления пищи в армейских кухнях в пользу организаций общественного питания. По словам Владимира Макарова, это позволяет улучшить качество пищи для солдат и не отрывать их от военной подготовки. Сегодня в 70% столовых в воинских частях солдат кормят организации гражданского питания.

Интересный факт: на еду для солдат срочной службы государство тратит почти в два раза меньше, чем тратит на питание задержанных. 

В 2016 году МВД утверждало, что трёхразовое питание заключённых в изоляторе временного содержания обходится в 10 рублей 50 копеек. На то время это была половина базовой величины, которая с тех пор выросла с 21 до 24,5 рубля.

Представители "творческой интеллигенции", входящие в общественный совет при МВД, тогда посещали Могилёвский ИВС, где их покормили в тюремной столовой. "Как в ресторане!" — сказала певица и депутат Палаты представителей Ирина Дорофеева, увидев тот обед.

 
Теги: Минск
 
 
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На питание для солдат срочной службы за 2019 год планируется потратить 45 млн рублей. Это следует из тендера, объявленного Министерством обороны.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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