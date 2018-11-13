Посол Украины: Возможно, белорусы увидят украинский телеканал еще в этом году

Еврорадио сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом в прямом эфиресказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси





По его словам, этот вопрос в очередной раз обсуждался Александром Лукашенко и Петром Порошенко во время недавней встречи в Гомеле . И было принято позитивное решение. На сегодняшний день согласованы все технические вопросы и "операторы ждут". "Мы вышли на подписание контракта. Он фактически есть", — сказал посол.





По словам Игоря Кизима, он разговаривал с министром информации Александром Карлюкевичем. Последний пояснил, что задержка возникла из-за того, что в Беларуси были приняты изменения в закон о СМИ. Действовать они начнут 1 декабря. Кизим спросил Карлюкевича: "Значит с 2 декабря будет у вас телевидение?" "Да", — ответил министр.





"Я надеюсь, что эта долгая история еще до Нового года завершится", — сказал украинский посол. При этом он допускает, что она еще может немного затянуться — на несколько недель.













Украинский телеканал должен появиться в белорусских кабельных сетях. Как известно, украинцы имеют возможность смотреть "Беларусь 24".