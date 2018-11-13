|
Посол Украины: Возможно, белорусы увидят украинский телеканал еще в этом году
Белорусы, возможно, смогут увидеть украинский телеканал уже в конце 2018 года.
Об этом в прямом эфире
По его словам, этот вопрос в очередной раз обсуждался Александром Лукашенко и Петром Порошенко во время недавней встречи в Гомеле. И было принято позитивное решение. На сегодняшний день согласованы все технические вопросы и "операторы ждут". "Мы вышли на подписание контракта. Он фактически есть", — сказал посол.
По словам Игоря Кизима, он разговаривал с министром информации Александром Карлюкевичем. Последний пояснил, что задержка возникла из-за того, что в Беларуси были приняты изменения в закон о СМИ. Действовать они начнут 1 декабря. Кизим спросил Карлюкевича: "Значит с 2 декабря будет у вас телевидение?" "Да", — ответил министр.
"Я надеюсь, что эта долгая история еще до Нового года завершится", — сказал украинский посол. При этом он допускает, что она еще может немного затянуться — на несколько недель.
Украинский телеканал должен появиться в белорусских кабельных сетях. Как известно, украинцы имеют возможность смотреть "Беларусь 24".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы, возможно, смогут увидеть украинский телеканал уже в конце 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)