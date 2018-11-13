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Посол Украины: Возможно, белорусы увидят украинский телеканал еще в этом году

14.11.2018 17:58 — Разное | Партизан  
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Белорусы, возможно, смогут увидеть украинский телеканал уже в конце 2018 года.

Об этом в прямом эфире Еврорадио сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

По его словам, этот вопрос в очередной раз обсуждался Александром Лукашенко и Петром Порошенко во время недавней встречи в Гомеле. И было принято позитивное решение. На сегодняшний день согласованы все технические вопросы и "операторы ждут". "Мы вышли на подписание контракта. Он фактически есть", — сказал посол.

По словам Игоря Кизима, он разговаривал с министром информации Александром Карлюкевичем. Последний пояснил, что задержка возникла из-за того, что в Беларуси были приняты изменения в закон о СМИ. Действовать они начнут 1 декабря. Кизим спросил Карлюкевича: "Значит с 2 декабря будет у вас телевидение?" "Да", — ответил министр.

"Я надеюсь, что эта долгая история еще до Нового года завершится", — сказал украинский посол. При этом он допускает, что она еще может немного затянуться — на несколько недель. 



Украинский телеканал должен появиться в белорусских кабельных сетях. Как известно, украинцы имеют возможность смотреть "Беларусь 24".

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусы, возможно, смогут увидеть украинский телеканал уже в конце 2018 года.
 
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