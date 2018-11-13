Отработали вводные... В здании инспекции МНС РБ по Брестской области прошли учения МЧС

К счастью, волнения граждан, останавливающихся при виде нескольких пожарных машин возле здания в этот день, были напрасными. На объекте государственной значимости проводились тренировочные тактико – специальные учения личного состава Брестского гарнизона МЧС . Целью учебного мероприятия, как и всех предшествующих, стало совершенствование тактической выучки спасателей и умения выполнять приёмы работы с пожарно – техническим вооружением и оборудованием.



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Объект спасателями был выбран неслучайно. Современное новое здание работает без малого полгода. Деятельность осуществляют - 250 специалистов. В отдельные дни поток людей, осуществляющих процедуры здесь, может достигать отметки 500. В случае опасности каждый из работников инспекции МНС должен знать, как действовать, чтобы не подвергнуть риску жизнь и здоровье. Должны изучить здание и спасатели. Что они, собственно и делали.



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По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в помещении архива, расположенном в цокольном этаже здания. Появилась угроза распространения огня в соседние помещения и на первый этаж здания. Сильное задымление наблюдалось на вышележащих этажах. На момент возникновения пожара в помещении находилось 2 человека, на этажах здания – 250 человек. Потребовалась незамедлительная эвакуация людей с задействованием ДПФ. В одном из кабинетов, расположенном на 8 этаже здания, по задумке, «задержался» человек, которому была необходима помощь.



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Следующая вводная предусматривала нарушение правил безопасности в одном из гаражей, расположенном на территории объекта, произошёл розлив ГСМ с последующим воспламенением. Задачей спасателей было отыскать людей, которые могут быть в опасности, предупредить распространение огня в примыкающие гаражи и расположенные внутри автомобили.

Не менее насыщенным стало проведение работ в подземном колодце. По замыслу, там оказался пострадавший. Высота колодца составляла 4 метра. Брестские спасатели и в данном задании проявили профессионализм.