Брестчане взяли «золото» на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках

Три золотые медали выиграли белорусы на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, который проходил 9–11 ноября в Польше , сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» участница турнира Анна Горчкова.



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Анна Горчакова и Роман Усманов

— Нашу страну представляли 6 пар. Три из них — Анна Горчакова и Роман Усманов (Минск), Вероника Касач и Алексей Зухтиков (Минск), Анна Сиротюк и Игорь Кулешова (Брест) — выиграли «золото». Серебряную медаль привезли Анна Иванова и Михаил Жигалов (Могилев), а Даша Кульш и Александр Ляхович (Минск) взяли «бронзу», — рассказала А. Горчакова.

По ее словам, белорусские танцоры на инвалидных колясках — частые гости на международных турнирах. И всегда возвращаются на родину с медалями.