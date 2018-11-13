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Брестчане взяли «золото» на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках

14.11.2018 19:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Три золотые медали выиграли белорусы на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, который проходил 9–11 ноября в Польше, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» участница турнира Анна Горчкова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60620.php

Брестчане взяли «золото» на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках

Анна Горчакова и Роман Усманов

— Нашу страну представляли 6 пар. Три из них — Анна Горчакова и Роман Усманов (Минск), Вероника Касач и Алексей Зухтиков (Минск), Анна Сиротюк и Игорь Кулешова (Брест) — выиграли «золото». Серебряную медаль привезли Анна Иванова и Михаил Жигалов (Могилев), а Даша Кульш и Александр Ляхович (Минск) взяли «бронзу», — рассказала А. Горчакова.

По ее словам, белорусские танцоры на инвалидных колясках — частые гости на международных турнирах. И всегда возвращаются на родину с медалями.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Три золотые медали выиграли белорусы на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, который проходил 9–11 ноября в Польше, сообщила...
 
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