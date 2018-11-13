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Брестчане взяли «золото» на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках
14.11.2018 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Три золотые медали выиграли белорусы на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, который проходил 9–11 ноября в
Анна Горчакова и Роман Усманов
— Нашу страну представляли 6 пар. Три из них — Анна Горчакова и Роман Усманов (Минск), Вероника Касач и Алексей Зухтиков (Минск), Анна Сиротюк и Игорь Кулешова (Брест) — выиграли «золото». Серебряную медаль привезли Анна Иванова и Михаил Жигалов (Могилев), а Даша Кульш и Александр Ляхович (Минск) взяли «бронзу», — рассказала А. Горчакова.
По ее словам, белорусские танцоры на инвалидных колясках — частые гости на международных турнирах. И всегда возвращаются на родину с медалями.
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Три золотые медали выиграли белорусы на чемпионате Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках, который проходил 9–11 ноября в Польше, сообщила...
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