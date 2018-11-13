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Водитель VW в тяжелом состоянии, бус принадлежит частному лицу. Подробности смертельного ДТП на М10
За рулем микроавтобуса VW Transporter, который попал сегодня в смертельную аварию в Калинковичском районе, находился 30-летний житель Петрикова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц), сообщает
Напомним,
В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель VW Transporter госпитализирован в реанимационное отделение. В Калинковичской центральной больнице AUTO.TUT.BY сообщили, что мужчина находится в очень тяжелом состоянии.
В Транспортной инспекции Минтранса рассказали, что VW Transporter принадлежит частному лицу.
Следствие назначило ряд судебно-медицинских, судебных автотехнических и иных экспертиз, производство которых поручено экспертам ГКСЭ Республики Беларусь.
Следственный комитет ищет очевидцев ДТП, а также к тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в вышеуказанный период времени. Этих лиц просят позвонить в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69−31−23, 69−30−48, 69−30−50, (8029) 743−75−45.
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В результате ДТП ехавшие в В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Transporter пять женщин в возрасте...
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