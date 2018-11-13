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Чем в кремлевской столовой кормят депутатов. Меню за 14 ноября
Снимок носит иллюстративный характер
Меню у «народных избранников» особенное. В левой колонке указаны номера диет, которых придерживаются некоторые депутаты. То, что им предлагают повара в эти дни, – в фотофакте, опубликованном Telegram-каналом «Небожена».
«Сегодня в Госдуме так», пишет автор:
Отметим, что в переводе на белорусские рубли сельдь с отварным картофелем и укропом стоит около 2 рублей 30 копеек. Борщ со свежей капустой – примерно 2,80. Филе судака жареное и говядина тушеная с черносливом – по 6 рублей 70 копеек.
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Салат "Вольдорф", суп Минестроне (классический итальянский густой суп из свежих овощей), плов из индейки.
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