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Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

14.11.2018 18:59 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Несколько недель назад официальный представитель Ксении Собчак объявил о ее второй беременности. Однако с тех пор, как заметили внимательные журналисты, живот телеведущей не подрос.

Одним из первых о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, сообщило издание Super со ссылкой на ее официального представителя Кирилла Суханова. Фанаты порадовались за телеведущую и ее супруга, актера Максима Виторгана, а ушлые репортеры то и дело пытались подловить блондинку с увеличившимся животом.

Однако их попытки не увенчались успехом. Скорее даже наоборот – Ксения демонстрировала стройность, которую подчеркивала приталенными нарядами. Общественность не знала, что и думать, ведь о второй беременности Собчак было объявлено официально.

В итоге сам же Super и докопался до истины, которая для издания оказалась крайне неприятной. На своем Telegram-канале сотрудники выложили данные, согласно которым беременность Ксении Собчак была придумана. Якобы тогда, в сентябре, Кирилл Суханов предложил дружбу и в качестве залога отдал "громкий эксклюзив".


Спустя пару месяцев, когда всем стало очевидно, что живот у Собчак не растет, она, как выразилось издание, решила "слиться" и выложила гневный пост об "ушлых журналистах". Новость о пополнении оказалась обычным пиаром перед запуском ее нового шоу. Самое интересное, что после этого Кирилл Суханов снова вышел на связь с Super, извинился за "недопонимание" и сказал, что, когда он "сливал" новость про вторую беременность, Собчак об этом знала. При этом сотрудники Telegram-канала сообщили, что у них есть аудиозапись с представителем блондинки. "Все еще хотите дружить с нами, Ксения Анатольевна?" – несколько угрожающе обратились к сноровистой ведущей журналисты.

 
Теги: Новости
 
 
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Несколько недель назад официальный представитель Ксении Собчак объявил о ее второй беременности.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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