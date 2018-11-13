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Goal назвал лучшего футболиста 2018 года

14.11.2018 18:49 — Разное | UDF  
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Фото: EPA
Известное спортивное издание Goal признало игрока сборной Хорватии и мадридского Реала Луку Модрича лучшим игроком 2018 года.

Футболист получил награду после тренировки мадридского Реала.

Второе место занял футболист Ювентуса Криштиану Роналду, а третье - Мохамед Салах из Ливерпуля.

В первую десятку также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Кевин де Брюйне, Рафаэль Варан, Харри Кейн, Антуан Гризманн и Марсело.

Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского Реала, а со сборной Хорватии стал серебрянным медалистом Чемпионата мира.

 
 
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Им стал игрок сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич лучшим игроком 2018 года.
 
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