Goal назвал лучшего футболиста 2018 года

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Футболист получил награду после тренировки мадридского Реала.Второе место занял футболист Ювентуса, а третье -из Ливерпуля.В первую десятку также вошлиНапомним, в 2018 годувыиграл Лигу чемпионов в составе мадридского Реала, а со сборной Хорватии стал серебрянным медалистом Чемпионата мира.