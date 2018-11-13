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Порнозвезды рассказали, о чём они думают во время съёмок
Иллюстративное фото. Источник: c.wallhere.com
Журналисты издания
Актриса Блейк Уайлд (Blake Wilde) рассказала, что во время работы она постоянно заботится о правильности положения тела относительно камеры. Однако ближе к концу сцены девушка начинает думать о еде.
«"Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят», — поделилась мыслями Уайлд. Она также добавила, что наслаждается процессом во время работы, однако он не вызывает у нее сильное возбуждение.
А Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce) частенько думает о том, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Во время же сольных сцен девушка задумывается о домашних хлопотах.
«На таких съемках можно расслабиться поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка. "Мне нужно будет ее покормить? Я зайду на почту позже". Какие-то совсем бытовые вещи», — рассказала Пирс.
Порнозвезда Мэдисон (Madison) поделилась секретом своей техники. Оказывается, она прокручивает у себя в голове любимые песни.
«Моя любимая песня — Black Velvet. Пение помогает мне правильно рассчитывать время и быть в правильном настроении… Песни также отлично подходят для синхронности моих движений», — раскрыла секрет успеха актриса.
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Порнозвезда - это тоже работа, причём не самая лёгкая.
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