﻿ Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран. 21.by
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Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

14.11.2018 18:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Укрепление семейных ценностей – главная цель форума «Святость материнства», который 14 ноября начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси.

Эта встреча является важной площадкой для диалога между политиками, общественными деятелями и представителями государственных организаций по актуальным вопросам защиты семьи.

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Вопрос о проведении форума, когда предложили нам его провести на территории города – мы сразу согласились, понимая, что поддержка материнства – это один из основных приоритетов развития города.

Мы развиваем медицину, и все вы знаете, что мы строим новые родильные дома, медучреждения. Мы развиваем институт семьи, школьное образование.

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В рейтинге стран по благоприятности для материнства и рождения детей среди 179 стран мы занимаем 25-е место. Первое место среди стран СНГ. Какие еще другие оценки сказать можно, чтобы подтвердить действительно целенаправленность нашей работы?

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

На встречу в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран. Организаторы мероприятия – Фонд Андрея Первозванного совместно с Фондом братьев Карич.

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии, советник «Карич Фонда»:
У меня три сына и дочь и 12 внуков. Я очень богатый дед. И я делаю промоцию именно этого – семье. Потому что семья является самым надежным местом.

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
Я знаю, что в Беларуси очень много делается для семьи и для детей.

Нам надо обменяться информацией, потому что мы можем быть взаимовыгодны даже с точки зрения поиска: какие меры поддержки улучшат нашу демографию, увеличат количество наших детей.

Форум продолжит работу 15 ноября. Среди обсуждаемых тем – вопросы материнства, необходимость преподавания школьникам и студентам основ семейной жизни, юридической поддержки брака.

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран
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Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Укрепление семейных ценностей – главная цель форума «Святость материнства», который 14 ноября начался в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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