ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйская "Славянка" увеличила производство кожаной одежды более чем в 5 раз

14.11.2018 19:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Бобруйское ОАО «Славянка» с начала года изготовило более 4 тыс. единиц кожаной одежды, что более чем в пять раз превышает показатель за весь прошлый год, сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"Если в прошлом году мы только начали освоение выпуска этой импортозамещающей продукции, то в нынешнем уже вышли на ее массовое производство. За короткий промежуток времени освоено около 30 моделей. Это стильная и удобная одежда, которая успешно конкурирует на белорусском рынке с турецкими аналогами по качеству и цене", - отметил Т.Бочоришвили, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

Он также отметил, что компании надо работать над расширением ассортимента.

"Здесь мы пока проигрываем конкурентам, но в развитии этого направления видим хорошие перспективы", - заверил глава предприятия.

Новая коллекция создана совместно с Бобруйским кожевенным комбинатом, который готовит для предприятия кожу из овчины. "Местные кожевенники добились хорошей выделки кожи, поэтому наши изделия получились легкие и удобные. Это мужские и женские кожаные куртки, в том числе утепленные, кожаные плащи и кепки", - рассказал Т.Бочоришвили.

Около 80% кожаных изделий экспортируется в Россию, преимущественно в Москву.

"Несомненно, спрос на новую продукцию есть, она конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках, поэтому мы намерены развивать это направление, расширяя ассортимент кожаной одежды. Тем более что пока производственные мощности оборудования загружены примерно наполовину", - заметил директор.

Предприятие основано в 1930 году, реорганизовано в ОАО в 1993-м. "Славянка" специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйское ОАО «Славянка» с начала года изготовило более 4 тыс. единиц кожаной одежды, что более чем в пять раз превышает показатель за весь прошлый год, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-претендентка на титул "Мисс Минск – 2018" несколько месяцев не отдает зарплату своим сотрудникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика