ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один день из жизни «поселенца» ЛТП. Невыдуманная история

14.11.2018 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как коротают дни и ночи в «тюрьмах для пьющих»

Один день из жизни «поселенца» ЛТП. Невыдуманная история
Фото Антона Степанищева
Иван (имя изменено по его просьбе) в витебском ЛТП № 4 уже несколько месяцев. Причина «отсидки» такая же, как и у многих других находящихся здесь мужчин: пару раз участковый задерживал на улице в нетрезвом виде и плюс ко всему скандалил дома, пишет vkurier.by

Когда сказали, что отправляют в ЛТП, я сразу растерялся — вспоминает Иван. —  Представлял, что это такое, но точно не знал. Слышал только, что там наподобие тюрьмы и нужно работать. Но один мой знакомый рассказывал, что какой-то человек умудрился поехать туда с рыболовными удочками, думая, что ЛТП — это не профилакторий, а санаторий.

В первые дни (пока был в карантине) Иван думал, что от алкогольной зависимости его будут лечить врачи. Спустя две недели попал в свой отряд и понял: пьющему помогают вновь стать нормальным человеком дисциплина, сухой закон и работа.

Каждый день здесь проходит по одному и тому же расписанию — делится Иван. — Поднимаешься в шесть утра, моешься, бреешься, идешь со всеми к 6.30 в столовую на завтрак. В 8.00 проверка и сразу на работу. Кто-то выезжает трудиться в город, я же делаю это на территории. Вообще здесь всю работу сами «заключенные» условно разделяют на три вида: «деревяшка» (работа на деревообрабатывающих станках), «проволока» (очистка медной или алюминиевой металлической нити) и «патроны» (где сортируют металлы).

Рабочий день у «поселенцев» ЛТП длится до 17.00. Потом они идут на жилую зону, где с перерывом на ужин занимаются своими делами: в основном, читают книги и газеты, смотрят телевизор. Отбой в 22.00. В выходные и праздничные дни встают на час позже.

Мужчины здесь особенно любят субботу,  ведь в этот день они обычно видятся со своими родными и близкими, получают передачи с необходимыми вещами и продуктами.


Чаще всего нам приносят приправу и что-нибудь мясное (сало или колбасу), поскольку наше меню обычно состоит из супов (гороховый, рыбный, щи, борщ), макарон и безвкусных каш (овсянки, перловки, иногда гречки) — рассказывает Иван.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как коротают дни и ночи в «тюрьмах для пьющих»
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель VW в тяжелом состоянии, бус принадлежит частному лицу. Подробности смертельного ДТП на М10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика