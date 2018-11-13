Один день из жизни «поселенца» ЛТП. Невыдуманная история

пишет vkurier.by Иван (имя изменено по его просьбе) в витебском ЛТП № 4 уже несколько месяцев. Причина «отсидки» такая же, как и у многих других находящихся здесь мужчин: пару раз участковый задерживал на улице в нетрезвом виде и плюс ко всему скандалил дома,vkurier.by





Когда сказали, что отправляют в ЛТП, я сразу растерялся — вспоминает Иван. — Представлял, что это такое, но точно не знал. Слышал только, что там наподобие тюрьмы и нужно работать. Но один мой знакомый рассказывал, что какой-то человек умудрился поехать туда с рыболовными удочками, думая, что ЛТП — это не профилакторий, а санаторий.





В первые дни (пока был в карантине) Иван думал, что от алкогольной зависимости его будут лечить врачи. Спустя две недели попал в свой отряд и понял: пьющему помогают вновь стать нормальным человеком дисциплина, сухой закон и работа.





Каждый день здесь проходит по одному и тому же расписанию — делится Иван. — Поднимаешься в шесть утра, моешься, бреешься, идешь со всеми к 6.30 в столовую на завтрак. В 8.00 проверка и сразу на работу. Кто-то выезжает трудиться в город, я же делаю это на территории. Вообще здесь всю работу сами «заключенные» условно разделяют на три вида: «деревяшка» (работа на деревообрабатывающих станках), «проволока» (очистка медной или алюминиевой металлической нити) и «патроны» (где сортируют металлы).





Рабочий день у «поселенцев» ЛТП длится до 17.00. Потом они идут на жилую зону, где с перерывом на ужин занимаются своими делами: в основном, читают книги и газеты, смотрят телевизор. Отбой в 22.00. В выходные и праздничные дни встают на час позже.





Мужчины здесь особенно любят субботу, ведь в этот день они обычно видятся со своими родными и близкими, получают передачи с необходимыми вещами и продуктами.









Чаще всего нам приносят приправу и что-нибудь мясное (сало или колбасу), поскольку наше меню обычно состоит из супов (гороховый, рыбный, щи, борщ), макарон и безвкусных каш (овсянки, перловки, иногда гречки) — рассказывает Иван.



