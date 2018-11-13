Рынок сегодня с большим аппетитом «проглатывает» роскошные и сверхмощные SUV — Bentley уже не первый год продает Bentayga, затем последовал ответ от Rolls-Royce, в гамме Lamborghini появился кроссовер Urus, на подходе и «кроссовый» Ferrari Purosangue. Не оставит без внимания сегмент дорогих «паркетников» и британская Aston Martin.





В настоящее время кроссовер, который получит обозначение DBX, проходит фирменную программу предсерийных испытаний, включающую проверку работоспособности всех узлов и агрегатов на разных дорогах и климатических зонах. Сегодня в Aston Martin решили поделиться порцией официальных «шпионских» фотографий прототипа будущей модели.





Платформу SUV Aston Martin разделит с будущим электрическим седаном Lagonda, прообраз которого был показан минувшей весной на Женевском автосалоне. Но кроссовер на первых порах будет доступен с традиционными бензиновыми двигателями — с 5,2-литровым V12 и 4-литровым V8 Biturbo разработки Mercedes-AMG. Позже должна подоспеть версия с подзаряжаемой гибридной установкой.





Производство DBX будет налажено на новом заводе компании в местечке Сент-Атан — к слову, это уже второе по счету сборочное предприятие Aston Martin в Великобритании (спорткары марки выпускаются в Гейдоне).

Запуск кроссовера Aston Martin в серию (в год англичане рассчитывают продавать до 5000 единиц модели) запланирован на конец 2019 года